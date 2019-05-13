Настоящая причина политического кризиса в Молдове

Результаты февральских выборов в парламент вызывают у граждан все больше и больше разочарований. Если в первое время расстраивало то, что итоги не отражали истинные симпатии населения из-за масштабного использования властью админресурса и медийного доминирования, а также подкупа избирателей, то сегодня, спустя три месяца, огорчает неспособность политических сил договориться между собой.

ПСРМ и блок ACUM сами готовят себе «могильщика»

Безусловно, самые большие ожидания были связаны с возможностью совместных действий ПСРМ и блока ACUMпо демонтажу олигархического режима. Суммарно эти две политические силы получили поддержку более 60 процентов избирателей. Но если иметь в виду использование властями хитрых электоральных технологий, откровенный обман и подкуп, то можно смело говорить, что изменения ситуации и смены власти хочет как минимум три четверти граждан.

Но вместо того, чтобы отбросить то, что разъединяет ПСРМ и блок ACUM, взять власть в свои руки и тем самым положить конец одиозному режиму ДПМ, правая и левая оппозиция только продлевают ему жизнь. А, возможно, создает предпосылки для того, чтобы на досрочных выборах демократы вновь победили. В результате чего организаторы пресловутой «кражи века» и ее исполнители вновь будут править страной, отжимая последние лакомые куски, присваивая бюджетные средства и громя политических оппонентов. По сути, так ПСРМ и ACUMготовят себе «могильщика».

Не «брачные танцы», а рытье окопов

Последние заявления представителей социалистов и акумовцев показывают, что они не верят в возможность согласованных совместных действий, не желают поступаться принципиальными для них позициями. Кроме того, существуют некие непреодолимые препятствия и основополагающая причина, провоцирующая в Молдове кризисные явления.

Социалисты говорят, что «правые еще не созрели до политического совершеннолетия», что они не могут оставить в стороне свои амбиции и политический эгоизм, не принимают ни одно из предложений ПСРМ, не способны преодолеть страх.

В свою очередь, представители блока ACUMзаявляют, что они свое предложение сделали и без принятия пакета антиолигархических мер взаимодействие с социалистами лишено смысла. Утверждается, что о постоянной коалиции не может быть и речи, что необходимо толькосоздать условия для более честных и справедливых досрочных выборов. Блок ждет, когда ПСРМ преодолеет боязнь и даст согласие на выдвинутые предложения. Увы, это не брачные политические танцы или перетягивание каната, а что-то напоминающее рытье окопов.

Стратегическая ошибка

Лидер партии Платформа «DA» Андрей Нэстасе считает, что «публичные действия следует прекратить» и что «уверенными шагами мы идем к досрочным выборам».

Майя Санду, председатель ПДС, заговорила о возможности сесть за стол переговоров с демократами. При этом она выдвинула представителям ДПМ ультиматум: они должны, «публично признать, что олигархический режим, возглавляемый Плахотнюком - величайшее зло, и все должны мобилизоваться, чтобы избавить страну от этого режима».

Если пренебречь нюансами и отвлечься от содержания предложений политических игроков, то мы увидим, что парламентские партии выдвигают друг другу заведомо неприемлемые условия. Между ДПМ, ПСРМ и блоком ACUMсуществует пропасть, непреодолимое препятствие. Его нет только между ДПМ и партией «Шор», которую демократы используют в качестве борзого охотничьего пса для нападок на оппонентов и политического троллинга.

Однако «непреодолимые препятствия» только на первый взгляд связаны с партийными программами. Нынешний институциональный кризис, как и все предыдущие, вызван стратегической ошибкой, допущенной политическим классом Молдовы. В чем ее суть и почему она провоцирует кризисные явления?

Упущенный шанс

Все случилось в начале нулевых. Напомним, что тогда,в 2001 году, к власти в стране пришли коммунисты. Их победа была ошеломляющей. ПКРМ получила конституционное большинство. И в руках лидера партии Владимира Воронина были все инструменты для того, чтобы вытащить страну из экономического болота, объединиться с Приднестровьем, придать импульс устойчивому развитию.

19 ноября 2001 года в Москве был подписан базовый договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдовой. Документ включал положения о стратегическом партнерстве между двумя странами и роли России как посредника и гаранта политического урегулирования приднестровской проблемы. И в 2003 году Владимир Воронин инициировал переговоры по приднестровскому урегулированию при участии Москвы.

Объединение с Приднестровьем превращало Молдову в полноценное государство, а также раз и навсегда закрывало тему слияния с Румынией. То есть устранялись сразу оба фактора, разрушающих государственность. Но уникальный шанс был упущен.

«Новые колонии» Запада

Произошло это под давлением Запада. Дело даже не в том, что меморандум Козака включал пункт о присутствии российских военных в регионе в переходный период как важнейший элемент необратимости изменений и стабильности процесса. Ведь сам меморандум был всего лишь дорожной картой и отправной точкой будущих действий политиков. Страна сохранила неопределенный статус с перспективой ликвидации государственности. И действия Запада в тот момент были грубым вмешательством во внутренние дела РМ. Так как приднестровский конфликт при любом внешнем посредничестве может быть решен только в результате соглашения Кишинева и Тирасполя. А в 2003 года стороны вели прямые переговоры о будущем устройстве, гарантиях, распределении полномочий.

То, что процесс был остановлен под давлением США и Брюсселя, далеко не случайность. Напомним, что именно в 2003 году была инициирована европейская политика соседства, нацеленная прежде всего на такие страны как Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Армения. И, как мы помним, в ноябре 2003 года в Грузии произошла революция роз, а в 2004 году - оранжевая революция на Украине. В Киеве тогда по отношению к победившему на выборах Виктору Януковичу было совершено первое беззаконие. В процесс вмешались европейские посредники - президент Польши Квасьневский, комиссар ЕС (и бывший генсек НАТО) Солана, президент Литвы Адамкус и другие лица. В результате к власти пришел ставленник Запада Виктор Ющенко.

Именно тогда для Украины и Молдовы Запад определил статус «подконтрольных территорий», или, если угодно, «новых колоний».

«Пояс» друзей и врагов

Молдавский политолог Игорь Боцан открыто определяет суть политики Запада, сформулированной в те годы и затем реализованной на практике.

«Мы очень хорошо знаем то, каким образом Европейский союз запускал свои стратегии, начиная с 2002 года, когда было положено начало идее европейского соседства, - говорит он. - Мы очень хорошо поняли из слов европейских эмиссаров, высокопоставленных европейских чиновников, какова цель ЕС в отношении таких стран, как Республика Молдова, Украина, Беларусь, Российская Федерация, Южный Кавказ. Нам было сказано совершенно ясно, что Европейский союз, будучи развивающимся организмом, в преддверии расширения нуждался в так называемом "поясе друзей" вдоль границ Европейского союза, от Мурманска до Чёрного моря и от Чёрного, Средиземного морей до Касабланки. То есть мы очень хорошо понимаем, какое место отвёл Европейский союз для Республики Молдова, Украины, других государств Восточного партнёрства и соседствующих с ЕС стран на некоторый срок».

Бусы в обмен на суверенитет

Но, может быть, взападных столицах не знали, что все эти страны были членами СНГ, их экономики были взаимозависимыми, а некоторые предприятия Украины участвовали в оборонных проектах РФ?

Разумеется, все всё знали и понимали. Но было принято решение о том, что отныне «друзья России» становятся «партнерами Запада», включая военную сферу и безопасность. Для Молдовы, Украины и Грузии это означало раскол, разделение населения на сторонников Запада и России и территориальные конфликты. Граждане этих государств превратились в «металлическую стружку»на границе двух сильных магнитов. Допустить такое положение дел и было колоссальной стратегической ошибкой политического класса стран из потенциального «пояса друзей» ЕС.

Конечно, политики и чиновники из данных государств оказались в сложном положении, потому что Запад показал им «плеть» и «пряник». Будете проводить неугодную политику, не согласитесь на наше предложение - вам будет уготована судьба Януковича. Пойдете навстречу – мы на вас прольем золотой дождь грантов, безвозмездной помощи и дешевых кредитов. И закроем глаза на то, что со всем этим будет, лишь бы вы делали то, что вам говорят.

Другими словами, «папуасам» в очередной раз предложили бусы в обмен на суверенитет.

Политические кризисы и потрясения

Теперь, по большому счету, уже не важно, что именно продиктовало решение с разрушительными для государств последствиями: отсутствие мудрости, жадность или то и другое вместе. Однако в Молдове, начиная с апреля 2009 года политические кризисы уже возникали один за другим.

Тогда, в 2009 году, официальным поводом для беспорядков были подозрения в фальсификации выборов, как и на Украине в 2004 году. Фальсификации обнаружены не были, но власти ПКРМ лишилась навсегда. Затем политические потрясения посыпались как из рога изобилия.

Причины у них были разные: из-за невозможности избрать парламентом президента, досрочные выборы 2010 года, провальный референдум 2010 года, новый кризис с избранием президента, эпопея вокруг референдума о вступлении Молдовы в Таможенный союз в 2012 году, отставка правительства Филата из-за тотальной коррупции весной 2013 года, «бархатная революция» коммунистов осенью 2013 года, «кража века» в 2014-м, массовые волнения 2015-го, политическая коррупция и рейдерский захват партий в парламенте в 2016-м, всеобщие выборы президента по решению Конституционного суда, отмена результатов выборов генпримара Кишинева в 2018-м и, наконец, парламентские выборы по смешанной системе, напоминающие грандиозное шулерство. Итог: фракции в парламенте создали партии, имеющие лидеров с уголовными делами в Молдове и РФ.

Ключевые моменты неправильного пути

Все это время социологические опросы четко регистрировали мнение народа: страна движется в неправильном направлении. В разные моменты подобные взгляды разделяло от 70 до 90 процентов опрошенных. Если иметь в виду то, что за улучшение отношений с Москвой и вещание российских телеканалов в Молдове выступает более 60 процентов граждан, как и против вступления Молдовы в НАТО, то ключевые моменты «неправильного» пути представляются вполне очевидными. В противовес тому, что делалось, большинство молдаван желают укрепления государственности, хороших отношений как с Россией, так и с ЕС, поддерживают военный нейтралитет. Поэтому, несмотря на то, что политические кризисы последнего десятилетия принимали самые разные виды и формы, но у них был один корень, – страна впуталась в геополитику и выступает против России на стороне Запада.

Самое обидное в том, что Брюссель Молдову «поматросил и бросил». Внутри Евросоюза накопилось столько проблем, что организацию открыто предлагают распустить и перезагрузить. Такое мнение недавно высказал экс-президент Польши Лех Валенса, политик не из числа евроскептиков. В подобной ситуации судьба «Европейского партнерства» вызывает у заинтересованных лиц тревожные вопросы.

«Финальная цель проекта непонятна, - говорит румынский социолог и политолог Дан Дунгачиу. - У нас нет никакого стратегического видения. У нас нет картинки будущего. Чем, по мнению стран ЕС, должна стать эта территория? Совместным владением России и ЕС? Санитарным кордоном? Тренировочной ареной? Буферной зоной? Или же чем-то другим? Мы должны решить и действовать сообща».

Теперь главное - опять не наступить на те же грабли

На самом деле решение должна принять Молдова, ее граждане. Нужно ли им и дальше «рыть окопы»и противостоять России, - или же расширять посевы, делать еще больше качественного вина, разбивать новые сады и торговать на традиционном российском рынке?

Но Молдова повязала себя соглашением с ЕС. И теперь парламент просто штампует законы, основанные на брюссельских директивах. Это и неумно, и унизительно, так руководство нормальной страны должно все делать в интересах своих граждан, а не каких-то стран или союзов, включая военные блоки. Такой подход подразумевает, что взаимодействие Молдовы с ЕС должно быть иным. Пример - Швейцария: 80 процентов ее торгового оборота приходится на страны ЕС. Швейцария не вступает в Таможенный союз, не входит в еврозону, но является стороной Шенгенского соглашения. Конфедерация выстраивает свои отношения с ЕС так, как ей выгодно.

Конечно, Молдова - молодая страна и пока не в состоянии точно идентифицировать свои интересы, ее легко сбить с колеи, и поэтому она бросается из крайности в крайность.

Партии, попавшие в парламент, в известной мере отражают главные общественные умонастроения. И теперь переговоры о создании коалиции из тупика может вывести только чудо. Поскольку шансы досрочных выборов очень велики, гражданам следует извлечь урок из того, что произошло. Обстановка в мире быстро меняется: членом ЕС Молдове не быть, объединение с Румынией не случится. Не лучший вариант -довольствоваться крохами со стола крупных воров, окопавшихся во власти. Сказка о европейском чуде на деле оказалась очередной разводкой лохов. Общество введено в заблуждение и сильно расколото. Теперь главное - опять не наступить на те же грабли.

Сергей ТКАЧ