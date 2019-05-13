Гонца об аресте владельца Andys: "Будут и другие"

Анжела Гонца, бывшая жена осужденного за коррупцию премьера Влада Филата, утверждает, что потихоньку возьмутся за всех – от больших и успешных предприятий до малого бизнеса. Об этом она написала в социальной сети.

"Сначала был Филат, - пишет Гонца, цитируемая Вloknot-moldova.md, на своей странице в Facebook. - Многие радовались. Теперь, поскольку коррумпированных политиков больше нет, правоохранительные органы взялись за бизнес. Самые успешные – Pro imobil, Andys pizza. Потом будут и другие. Потом один кумэтру, у которого кумэтру в прокуратуре, вдохновленный большими шефами, применит такие же комбинации к малому бизнесу. По вертикали, сверху – вниз. Потихоньку придет очередь каждого. Спасибо молдавскому правосудию!".

Ранее бывший прокурор муниципия Кишинев Ион Дьяков рассказал, что пять лет назад тогдашний министр внутренних дел Дорин Речан потребовал возбудить уголовное дело против бизнесмена Андрея Транги, владельца сети ресторанов «La Plăcinte» и «Andys Pizza». Дьяков утверждает, что доказательств, позволяющих начать уголовное преследование бизнесмена, представлено не было, а имел место «пустой разговор, который был пафосно назван «оперативной информацией».

О ситуации рассказала на свое страничке в Facebook жена бизнесмена Наталья Транга: «Я родилась в Молдове, выросла тут, встретила своего мужа, мы растим троих детей, прививаем им ценности, на которых были воспитаны сами - любовь к родине, к молдавской культуре, учим их быть порядочными, добрыми, отзывчивыми.

Как же мне теперь объяснить нашим детям, почему друзья предают, почему нет справедливости, и почему папы не было с нами в самые светлые пасхальные праздники? Как объяснить родителям, что их сына оклеветали и что вряд ли правоохранительные органы разберутся во лжи и скоро отпустят их сына домой? Мне больно видеть мать, рыдающую от отчаянья, и отца, который за один день постарел на 20 лет. Они всегда гордились своим сыном, а теперь остались с пустотой и беспомощностью.

Родители приучили нас трудиться, своим примером показывая, как можно добиваться успехов. И мы с ранних лет работали по 20 часов в сутки, чтобы построить то, что сейчас является нашим семейным делом. В этом году нашей компании 20 лет, мы создали узнаваемый бренд, компанию, которой очень гордимся. Такого успеха мы достигли благодаря упорной и слаженной работе нашей команды, большой и дружной семьи. Наш путь не был простым, но мы никогда не отчаивались, много работали, и верили в будущее.

А теперь наш мир рушится, оказывается, все то, чем мы жили все эти годы, в нашем обществе совсем не в почете. Что за поколение мы вырастим себе на смену? Какой пример они видят и чему мы их учим? Я никогда не думала, что придет день, когда я так сильно разочаруюсь в системе, которая сложилась в нашей стране. Когда нет правды, но есть личные интересы определенных людей, обладающих властью. Я все еще верю, что следователи, прокуроры и судьи разберутся в этом хаосе, и примут правильное решение».