Петр Комендант: Как я пригласил в Молдову «Christian Dior»

Были годы, когда МИД Молдовы успешно организовывал конкретное экономическое сотрудничество с Европой, а не занимался пустой болтовней на тему евроинтеграции. Первому министру иностранных дел Петру Васильевичу Коменданту Молдова обязана появлением кишиневской фабрики «Виорика», других известных предприятий, внедрением в нашей республике новых сортов винограда, подсолнечника и многих других культур. В своих мемуарах «Записки производственника и дипломата» Петр Васильевич рассказал о том, как это было.

1.

В ходе визита во Францию председателя Совета министров МССР Семена Кузьмича Гроссу в 1977 году я предложил ему посетить новую современную парфюмерно-косметическую фабрику «Christian Dior». В те годы уже весь мир знал о знаменитом модельере, основателе модного дома «Christian Dior». Его имя было тесно связано с именами таких французских знаменитостей, как Анри Матисс, Пабло Пикассо, чьи работы он выставлял в 20-х годах в своей художественной галерее. В 1942-м Диор создал парфюмерную лабораторию, выросшую затем в компанию «Christian Dior Perfume», а затем и дом высокой моды.

2.

Молдова тогда была крупнейшим производителем эфирных масел в СССР, их ежегодное производство достигало объема примерно в 150 тонн. Эта продукция продавалась в странах Общего рынка усилиями совместной советско-французской фирмой «Coгo», но денежных поступлений в валюте от реализации практически не было. Зато была большая надежда на то, что наши масла и ароматизаторы не только дадут новый импульс французским парфюмерам, но и станут основой нашего собственного парфюмерного дела, позволят Молдове производить высококачественную парфюмерно-косметическую продукцию широко известной марки, которая всегда пользовалась большим спросом. При этом значительно увеличились бы валютные поступления в бюджет республики от реализации готовой продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Отмечу в скобках, что в те годы республика успешно экспортировала не только эфирные масла: наши продовольственные товары вывозились более чем в 30 стран Европы, Африки, Азии и Латинской Америки, 75 процентов виноградных вин и коньяков, экспортируемых Союзом, производились молдавскими предприятиями, наши вина и коньяки на международных конкурсах были удостоены 255 медалей, в том числе 122 золотых. Экспортировались фруктовые и овощные консервы, табак, томат-паста, растительное масло, животные жиры, сухофрукты, субпродукты и другие товары. Все было нацелено на рост экспорта, на это работали и хозяйственный, и партийный, и дипломатический аппараты, причем торговать хотели не сырьем, а произведенными из него товарами. Иностранцы тоже отмечали Молдавию и с большим интересом приезжали к нам для налаживания сотрудничества.

Я думал о том, что Молдавия могла бы продавать за границу не дешевое сырье, а высококачественную дорогую парфюмерно-косметическую продукцию. Изучив рынок, узнал, что фирма «Christian Dior» только что построила новую фабрику, и вышел на ее руководство. Гроссу приехал всего на два дня, но согласился посетить компанию «Christian Dior». За нами прислали вертолет. Увидев фабрику, огромные окна которой выходили на лес, Семен Кузьмич был поражен. В Кишиневе как раз планировали построить парфюмерно-косметическую фабрику, и Гроссу загорелся идеей построить такую же.

3.

«Christian Dior» проявлял большой интерес к нашей республике и передал нам обширную информацию о себе. Я видел, что они очень хотят строить эту фабрику, на которой мы могли бы производить совместно парфюмерно-косметические изделия, расфасованные в оригинальную упаковку. Причем сырье наше было намного дешевле, рабочая сила – тоже, а главное - открывался большой советский рынок, и торговать можно было бы не только в СССР, но во многих социалистических странах и странах Ближнего Востока.

Нужно отметить, что у идеи сотрудничества было много горячих сторонников и помимо С.К.Гроссу. И.И.Бодюл, побывавший в Париже на съезде компартии Франции в составе делегации ЦК КПСС, встретился с президентом фирмы «Christian Dior». Встречу организовал я. После этого посольство СССР во Франции направило в Совет Министров СССР на имя А.Н. Косыгина обоснованные предложения о необходимости строительства парфюмерно-косметической фабрики фирмы «Christian Dior» в Кишиневе. После возвращения Гроссу из Парижа и обсуждения вопроса с Бодюлом Совет Министров МССР также направил свои предложения в Москву.

И все же вопрос решался долго. Одной из причин было то, что Вольдемар Петрович Леин, министр пищевой промышленности СССР (в 1970-1985 годах), был против, он считал, что мы можем построить фабрику без участия французов. Нам помогал убеждать его посол СССР во Франции Степан Васильевич Червоненко, который был депутатом Верховного Совета СССР и членом ЦК КПСС. В итоге после долгой целенаправленной и настойчивой работы, проводимой руководством республики, нас поддержала Москва, и Молдавии выделили два миллиона инвалютных рублей для закупки французского и немецкого оборудования.

4.

Так был решен вопрос строительства в Кишиневе парфюмерно-косметической фабрики по проектам инженеров знаменитой фирмы с поставкой технологического оборудования. Молдавия вкладывала в этот проект свое уникальное, экологически чистое сырье и рабочие руки, Франция – свой узнаваемый бренд, раскрученный на глобальных рынках, и это давало надежду на то, что в перспективе наши парфюмерно-косметические товары выйдут на мировой уровень.

В 1989 году в Кишиневе на Скулянке выросли корпуса фабрики с красивым названием «Виорика». Забегая вперед, скажу, что после завершения строительства делегация «Christian Dior» побывала в Кишиневе. Коммерческий директор фирмы в СССР и странах Восточной Европы Клод Нузей и ее главный инженер К.Чир ознакомились с работой предприятия и признались, что увиденное произвело на них большое впечатление.

Французов принял Андрей Сангели, заместитель председателя Совета Министров МССР, курировавший аграрно-промышленный комплекс. Гости сообщили ему, что при строительстве фабрики были учтены ошибки, допущенные при создании аналогичного предприятия во Франции, и что они этого не ожидали. «Виорика», по мнению французских предпринимателей, располагала всеми возможностями для производства продукции мирового уровня. В этом был уверен и я. У нас была возможность поднять вопрос о возобновлении сотрудничества с компанией «Christian Dior», но все пошло не так. С нашей стороны во время встречи такой вопрос поставлен не был. Молдавская сторона просто упустила этот перспективный и прибыльный план, и в итоге мы не смогли достичь того уровня качества, который отличает французские изделия этой марки. Возможно, у нас вызывал сомнения тот пункт договора о сотрудничестве, в котором были предусмотрены расходы на рекламу совместной продукции. А ведь мне сотрудники компании «Christian Dior» уже показывали духи, которые были специально разработаны для того, чтобы производить их в Молдавии на фабрике «Виорика»!

Отмечу, что за два года до этого, в 1989 году, по инициативе министерства иностранных дел, которое я тогда возглавлял, была организована поездка французской межправительственной рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства между СССР и Францией. В группу, кроме представителей правительства, входили руководители крупнейших компаний агропромышленного комплекса, и мы полагали, что это – удобный случай наладить прямой выход на новые перспективные контакты в отраслях, играющих важную роль в развитии экономики республики. Но во время встречи А.Н.Сангели не показал нашей заинтересованности и не затронул ни одной проблемы взаимовыгодного молдавско-французского сотрудничества в области аграрно-промышленного комплекса. Видимо, заранее не проработали эту тематику с отраслевыми министерствами, руководством страны и республики.

5.

Другим объектом, который посетил С.К.Гроссу во время своего визита во Францию, была компания «Moët & Chandon» - мировой лидер по производству высококачественных шампанских вин по классической технологии. Эта фирма была основана еще в 1743 году Клодом Моэтом, его внук Клод Жан-Реми Моэт поставлял вина Томасу Джефферсону и Наполеону. Именно эта компания ввела в 1840 понятие марочного шампанского и в 1842 году выпустила его первый образец. Самый широко продаваемый бренд, брют «Империал», был представлен в 1860-х, именно этой компанией была выпущена и самая известная в мире марка «Дом Периньон», названная в честь монаха-бенедиктинца. После слияния «Moët & Chandon» с «Hennessy» и «Louis Vuitton» возникла крупнейшая в мире группа компаний в индустрии luxury, которая в настоящее время владеет более чем 1000 гектарами виноградников, производит примерно 26 миллионов бутылок шампанского в год, является поставщиком шампанского королеве Великобритании Елизавете II и официальным спонсором автогонок Формулы-1, предоставляя специальное шампанское для празднования побед призеров гонки на подиуме.

Французы рассказали Семену Кузьмичу, что для производства используют только сорт винограда шардоне, а для сохранения качества вина на одном и том же уровне, известном потребителям, в зависимости от качества урожая добавляются старые виноматериалы в количестве 10-30 процентов. Именно шардоне придает вину прекрасный и нежный характерный букет. Считается, что этот сорт настолько хорош, что сделать из него плохое вино практически невозможно. Мне было известно, что Молдавия должна была довести производство шампанского до 10 миллионов бутылок в год, и мы могли использовать опыт работы «Moët & Chandon» и организовать производство высококачественных шампанских вин.

Итогом проведенных переговоров стал договор с известной французской фирмой «Richter» о поставке в МССР безвирусных высококачественных виноградных саженцев шардоне, которые стали основой организации производства саженцев в МССР. Так Молдавия стали производить не только высококачественное шампанское, но и белое сухое вино сорта шардоне. Начало было положено, и площади, занятые виноградными плантациями этого сорта, в 2001 году простирались в Молдове уже на 10 тысячах гектаров, давая прекрасное сырье для производства высококачественных шампанских вин. В советские времена большая часть урожая использовалась для производства игристых вин, а сейчас благодаря этой инициативе Молдова может производить еще и белое сухое вино сорта шардоне, которое стало королевой белых сухих вин.

6.

Но прошло много лет, и что же осталось в нашей республике от виноградарства и виноделия? Я ознакомился на страницах газеты «Молдавские ведомости» от 13 октября 2017 года (№ 36) с материалом, посвященным дню вина, который прошел в Кишиневе 7-8 октября под слоганом «Сохраним живую легенду» - и не смог порадоваться достигнутым успехам, напротив, хотелось оплакивать состояние этой важной отрасли экономики страны. Успехи, о которых говорит премьер-министр Павел Филип, не просто дым, а настоящий ураган вранья, которое со всех сторон обволакивает жителей этой маленькой и бедной страны.

В статье отмечается со ссылкой на данные НБС, что в 2014-2016 годах молдавское вино экспортировалось в 78 стран. Из всего экспорта 84,5 процента экспортировали в следующих направлениях (в процентах): Белоруссия – 30,8, Украина – 15,2, Россия – 12,1, Грузия – 10,4, Румыния – 7,5, Польша – 4,2, Китай – 2,9, Великобритания – 1,44. А где Западная Европа? Все это – бывшие социалистические страны, которые хорошо знакомы с советских времен с молдавской продукцией. Но все разговоры о переориентации экспорта в европейском направлении - обман и дезинформация. За эти три года экспорт молдавских вин в количественном выражении вырос на 30 процентов, зато стоимость экспортного вина упала на 4 процента. На самом деле картина намного хуже. Цены на экспортируемое вино в среднем уменьшились на 35 процентов, в том числе в страны СНГ – на 58 процентов, в страны ЕС – на 23 процента. Цены на вино, которое мы вывозим, почти в два раза ниже цен реализации вин в розничных магазинах страны. И это еще не все. С 80-х годов площадь виноградников уменьшилась в четыре раза, а объем производства винограда – в восемь раз.

Такой пример ярко показывает истинное - плачевное – состояние дел в виноградарстве и виноделии. Когда-то знаменитые Криковские подвалы восхищали наших граждан и иностранных гостей, там работало около 850 человек. В наст время – 50, а бывший гендиректор Валентин Бодюл, возглавлявший предприятие около тридцати лет, с 2016 года стал генеральным директором знаменитого ялтинского винзавода «Массандра».

Этим сказано все - и я задаю себе вопрос: куда же ушли мои старания, направленные на процветание этой отрасли в моей родной стране?

7.

Еще одним исключительно важным направлением сотрудничества с Францией, предложенным мною, было выращивание и производство семян французских гибридных сортов подсолнечника. Они по сравнению с нашими сортами были более урожайными, скороспелыми, с более высоким процентом содержания масла: его выход с единицы площади был на 30-35 процентов больше. Посетив французско-американскую компанию «Maïs Anjou-Notre King», занимавшуюся селекцией и семеноводством гибридных сортов подсолнечника, я заинтересовался проводившейся там работой и попросил направить по несколько килограммов семян ряда гибридов в Бельцский, Краснодарский и Одесский НИИ для определения возможности их выращивания в различных почвенно-климатических зонах СССР.

Посеяли семена на экспериментальных делянках институтов – и во время их цветения в Молдавию как раз приехал заместитель председателя Совета министров СССР Зия Нуриев, отвечавший за агропромышленный комплекс страны. Вместе с И.И.Бодюлом он посетил Бельцкий научно-исследовательский институт селекции и семеноводства. Гибриды подсолнечника произвели на гостей огромное впечатление исключительно дружным цветением, выравненностью по высоте и размером корзинок. Все это говорило о том, что мы имеем дело со скороспелыми и высокопродуктивными сортами, которые представляют большой интерес для сельского хозяйства СССР. И.З.Нуриев дал мне поручение: организовать приезд в Москву президента компании «Maïs Anjou-Notre King». Так был подписан договор в области производства семян гибридных сортов подсолнечника в СССР, а Молдавия стала производить эти семена для всего Союза.

Сегодня я с радостью и гордостью вспоминаю о том, что стоял у истоков этой нужной и полезной работы, и в результате рентабельность и эффективность производства подсолнечника в СССР и МССР значительно выросла, значительно увеличилась урожайность этой важной технической культуры.

8.

В 1979 году во Франции побывали С.К.Гроссу и директор НПО в области плодоводства «Кодру» А.В.Вылку. Я предложил им ознакомиться с опытом работы крупнейшей в Европе французской питомниководческой компании «Delbar», которая занималась производством безвирусных саженцев плодовых и ягодных культур. В результате было налажено прямое сотрудничество, и в Молдавию завезли ряд высокоурожайных сортов яблок, земляники, смородины. Посадочный материал был передан для дальнейшего размножения питомниководческому хозяйству «Днестр», входившему в состав НПО «Кодру» Оргеевского района. Оно производило в год до 12 миллионов саженцев для всех хозяйств республики. Завезли также саженцы букетных сортов розы этой компании, таких, как Ланком, Мадам Дельбар, Соня и другие. Их размножением и выращиванием занимались в НПО «Виктория».

При моей помощи и содействии было налажено сотрудничество в области селекции и семеноводства ранних высокопродуктивных гибридных сортов кукурузы и овощей французских компаний «Limagrain», «Vilmorin» и «Maïs Anjou-Notre King» с молдавскими НПО «Гибрид» и «Днестр». А НПО «Виктория» получила интересного партнера в лице компании «Сомисель» - крупнейшей в Европе по производству мицелия шампиньонов в штольнях; ее опыт был интересен тем, что давал большую экономию энергии: ведь в штольнях сохраняется постоянная температура на уровне 13-14 градусов. Кстати, Франция сегодня ежегодно производит около 150 тысяч тонн шампиньонов, и до 85 процентов их выращивает в штольнях. Только в одной штольне под Парижем ежегодно выращиваются до 10 тысяч тонн этих грибов.

9.

В рамках поездки С.К.Гроссу во Францию обсуждались перспективы экономического и научно-технического сотрудничества и по другим направлениям. Этот визит положил начало прямому сотрудничеству и обмену делегациями на безвалютной основе. Деловые визиты в Кишинев совершили в те годы делегации многих известных компаний и фирм, среди которых были «Moët&Chandon», «L'Oréal», «Nina Ricci», «Limagrain», «Delbar», «Dreyfus», «Maïs Anjou-Notre King», «Interagro», «Agroechipman», «Richter» и другие… Посол СССР во Франции С.В.Червоненко на одном из расширенных активов дипломатических работников привел меня в пример как эффективного дипломатического работника, который не гребет лопатой все подряд, а глубоко изучает и выбирает самые последние научно-технические и экономические достижения Франции, которые могли бы оказать большое влияние на научно-техническое и экономическое развитие СССР.

Из книги Петра Коменданта «Записки производственника и дипломата»

Публикуется в сокращении

На фото: Петр Комендант, в 1975-1981 годах - советник посольства СССР во Франции, в 1981-1990 годах - министр иностранных дел Молдавской ССР, в 1990-1994 годах - Чрезвычайный и Полномочный Посол сначала СССР, затем России в Руанде. Депутат Верховного Совета Молдавской ССР. В 25 лет был награжден золотой медалью ВДНХ СССР, трижды удостаивался ордена Трудового Красного Знамени, медалями бывшего СССР, Болгарии и Германии.