ТОП-10 ситуаций, когда молдавские партии пошли на невообразимые компромиссы

Так как страна находится в глубоком политическом кризисе, преодоление которого требует определенных компромиссов со стороны парламентских партий, портал ТРИБУНА составил условный рейтинг ситуаций, когда молдавские партии пошли на невообразимые компромиссы.

1). Компромисс, на который пошли партии, создавшие АДР в 1998 году

В 1998 году после парламентских выборов, Демократическая Конвенция Молдовы, блок «Движение за демократическую и процветающую Молдову» и Партия демократических сил, находясь в жесткой политической конфронтации, решили создать правящую коалицию – Альянс за демократию и реформы (AДР). Объединило эти политические силы желание отправить коммунистов в оппозицию, несмотря на то, что они победили на выборах, получив 40 депутатских мандатов из 101.

2). Компромисс, на который пошли партии при назначении правительства Брагиша

В конце 1999 года парламентские партии с абсолютно противоположными взглядами – Христианско-демократическая народная партия и Партия коммунистов, а также группа независимых депутатов, проголосовали за назначение правительства Брагиша. Причиной данного компромисса было желание избежать досрочных парламентских выборов.

3). Компромисс, достигнутый 10 демократическими партиями в 2001 году

После громкого провала на досрочных парламентских выборах в 2001 году, 10 демократических партий, которые находились в конфронтации между собой, объединили свои усилия, создав демократический фронт. Необходимость в этом возникла после того, как коммунисты пришли к власти с конституционным большинством.

4). Компромисс, достигнутый парламентскими партиями для преодоления политического кризиса 2002 года

В начале 2002 года Молдова оказалась в глубоком политическом кризисе (после решения коммунистов ввести русский язык в качестве школьного предмета со второго класса и заменить историю румын на историю Молдовы). Кризис удалось преодолеть только после вмешательства Совета Европы и ряда компромиссов со стороны всех парламентских партий, которые создали круглый стол, со статусом постоянной платформы для обсуждения важных для страны вопросов.

5). Компромисс, к которому пришли партии, создавшие АНМ, а потом БДМ

Усиление позиций коммунистов в 2001 году обусловило необходимость в объединении демократических сил, которая обострилась к 2003 году. На местных выборах 2003 года несколько влиятельных демократических партий создают блок «Альянс «Наша Молдова», который в 2004 году становится партией. Накануне парламентских выборов 2005 года, к альянсу примкнули Демократическая и Социал-либеральная партии, создав самое влиятельное на тот момент демократическое политформирование – блок «Демократическая Молдова».

6). Компромисс, на который пошли партии, проголосовавшие за переизбрание Владимира Воронина на должность президента страны

После парламентских выборов 2005 года три влиятельные партии демократической направленности – Христианско-демократическая народная партия, Демократическая партия и Социал-либеральная партия – решили поддержать переизбрание лидера ПКРМ Владимира Воронина на второй президентский срок. Причиной этого компромисса была необходимость обеспечения политической стабильности, с учетом некоторых рисков, угрожающих стране с Востока.

7). Компромисс, который позволил избрать президента в 2012 году

После кризиса, который продолжался с сентября 2009 года, в марте 2012 года удалось, наконец, избрать главу государства. Им стал Николай Тимофти. «Золотыми» при избрании президента стали голоса депутатов-социалистов. Так удалось преодолеть самый продолжительный политический кризис в истории Республики Молдова.

8). Компромисс, который сделал возможным назначение правительства Лянкэ в 2013 году

В 2013 году, после политического кризиса, который продолжался четыре месяца, когда все уже думали о досрочных парламентских выборах, две партии, которые находились в жесткой конфронтации (Либерал-демократическая партия и Демократическая партия), пришли к компромиссу, и при поддержке группы депутатов от Либерал-реформаторской партии назначили правительство Лянкэ.

9). Компромисс, который сделал возможным назначение правительства Филипа

20 января 2016 года, в разгар политического кризиса (который продолжался несколько месяцев), депутаты-демократы, либералы, а также две группы бывших депутатов от ЛДПМ и ПКРМ назначили правительство Павла Филипа, преодолев все имеющиеся политические разногласия, и в последний момент избежав досрочных парламентских выборов.

10). Объединение сил ППДП и ПДС на президентских выборах 2016 года и на выборах столичного примара в 2018 году

Несмотря на прямую конкуренцию в борьбе за голоса проевропейского электората, в 2016 и 2018 годах ПДС и ППДП проявили политическую зрелость, выступив единым фронтом. Так, в 2016 году ППДП поддержала кандидата ПДС (Майю Санду) на президентских выборах, а в 2018 году ПДС поддержала кандидата ППДП (Андрея Нэстасе) на выборах столичного примара.