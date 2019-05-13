Необычный отель из бочек открыли в молдавской винодельне

Необычный ночлег предлагает посетителям одна из виноделен. Там обустроили два дома из... бочек. Площадь каждого – 30 квадратных метров. Внутри все удобства: санузел, душ, кондиционер, телевизор. Установлены домики над старым погребом, так, чтобы из них открывался живописный вид.

"Мы и раньше использовали бочки в качестве спален и санузлов. Клиентам такое предложение пришлось по вкусу. Даже в холодный период года был спрос. Сейчас обустроили вот такие необычные гостиные", - сказал администратор Аурелия Шпак-Секриеру.

Еще здесь придумали дом под стеклянным куполом. В ясную погоду из него можно любоваться звездным небом.

"Большие панорамные окна создают особую атмосферу, из них открывается великолепный вид. По утрам можно восхищаться рассветами", - рассказала администратор.

Посетители как из Молдовы, та и зарубежья с удовольствие проводят ночлег в необычных домах.

Ночь под куполом обойдется в 2800 леев, в домике-бочке - в полторы тысячи. В цену включены завтраки.