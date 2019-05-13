Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности

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Здоровье
Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на американских ученых.
Специалисты более 13 лет наблюдали за питанием людей в возрасте до 75 лет, сообщает MedicalXpress со ссылкой на исследование, опубликованное в American Journal of Preventive Medicine.
«Исследование показало, что приверженность диете DASH может способствовать уменьшению риска развития сердечной недостаточности. Это эффективнее любого лекарства», — заявила ведущий автор исследования Клаудия Л. Кампос.
Диета DASH предполагает частичный или полный отказ от солесодержащей пищи, алкоголя и замену богатых натрием продуктов питания.
В январе диета DASH заняла второе место в рейтинге лучших типов питания на 2019 год, опубликованном в журнале U.S. News & World Report.
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