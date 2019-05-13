О неделе культа еды и о ланче в Mezzo

Рубрика Зинган&Ресторан. Вы думаете, что праздники кончились и есть вы станете меньше? Может быть, но не на этой неделе. Читайте анонсы гастромероприятий недели, ну и поскольку неделя уже «рабочая», то и о бизнес-ланче в Mezzo.

Моцарелла и лосось а ла планча на ланч (170)

С понедельника по пятницу в Mezzo с 12 до 15 часов к обычному меню добавляется и меню ланча. Арифметика простая: в меню на день четыре блюда. Выбираешь из них два и платишь 170 леев. Кофе, чай, вода в этой цене. Хочешь бокал вина или сок – нужно добавить 35 леев.

В прошлую пятницу я удачно попал в Mezzo. Удачно, потому что застал за обедом шеф-повара Романа Батина, с которым познакомился уже больше года назад, когда Роман только вернулся в Кишинев и возглавил кухню Mezzo.

На ланч был такой выбор: домашняя зама с куриным мясом, салат капрезе с помидорами и моцареллой, спагетти карбонара и лосось а ла планча с био пшеном. Я выбрал моццареллу и лосося.

Мои впечатления и комментарии Романа

Последнее время я часто попадаю на невкусные помидоры. И в ресторанах и в супермаркетах. Но в эту пятницу обошлось без разочарований. Скорее наоборот, помидоры были как отдельный деликатес.

Моцарелла. Спросил Романа, итальянская она или молдавская. Молдавская. Mezzo нашел хороших местных поставщиков. В общем, впечатления от салата такие, как и должны быть: классика под аккомпанемент песто. А вот лосось…

Лосось, недаром, что столько «О», ошарашил и ошеломил. Без преувеличения, я давно не ел такой нежной и насыщенной по вкусу рыбы. Причем специально отложил поджаренную шкурку в сторону и периодически отрезал от нее кусочки, чтобы ее хрустящей текстурой еще больше оттенить нежность филе.

Роман, ну как так она такая?

Во-первых, поставщик рыбы. Это не из Metro. Во-вторых, она приготовлена на планче. Это особый вид гриля, который ввели в моду испанцы. У него вместо решетки сплошной массивный противень. Это делает мясо на гриле особенно нежным. Ну и хранение рыбы. Я не держу ее в глубоком холоде, балансирую чуть ниже нуля. Так что она несколько дней практически идеальная, а тем более сегодня, когда ее только привезли.

Моя оценка пятничного ланча от Романа Батина – превосходно. И это после недели объедания на праздники, когда на еду уже вроде смотреть не хочется.

Тяжелая гастронеделя впереди

На этой неделе сразу три гастроинвента, которые не стоит пропускать. Правда как распределить силы и время - решать уже вам.

Номер один. Street Food & Wine Festival

Номер один, потому что в этом ивенте участвует мой партнер рубрики – Carlevana. 19 мая на пешеходной улице Eugen Doga состоится гастрономический фестиваль уличной еды с большим выбором блюд и вин. На мероприятии вы сможете попробовать блюда от Wine Gogh, RUF, KEKS и еще доброй пятерки других ресторанов. А главное – продегустировать вина Carlevana из новой линейки Raritet.

Номер два. #TUSOVKACULINARA

С 16 по 19 мая в рамках выставки Food&Drinks на Moldexpo пройдет уже во второй раз #TUSOVKACULINARA. Это будет и битва шефов, и ресторанный бизнес-форум, и мастер-классы. Что бы я не пропустил, так это 16 мая, с 12 до 15 дня мастер-класс Алана Коксона «50 оттенков вкуса». Шеф-повар BBC WorldWide и повар его Величества Королевы Елизаветы проведет мастер-класс вместе с кишиневским партнером La Nobilta Del Gusto. Раз есть партнер – вход бесплатный, так что обеденный перерыв в четверг стоит провести на Moldexpo.

Номер три. GASTROPICNIC Nr.3

18 и 19 мая в дворике ресторана Gastrobar пройдет Фестиваль уличной еды и напитков от команды Gastrobar. Начинаться все будет в 12 часов. В меню устрицы и просекко. Фокачча на дровах с голубым сыром и моцареллой, мидии, шаверма и сырные конфеты ручной работы. Крафтовое пиво и клубничная Маргарита.

Пусть кто-то попробует сказать, что в Кишиневе нечем заняться в выходные. Мой персональный план – в четверг мастер-класс Алана Коксона, в субботу – устрицы и просекко в Gastrobar-e и Carlevana и мясо от Wine Gogh в воскресенье.

И потом пару дней только йогурты и чай.

P.S. В этот материал я не вставлял специально рекламной паузы от моего партнера Carlevana. Вместо этого был ненавязчивый плейсмент. Но, на всякий случай, по всем правилам рекламы, повторение не помешает. Воскресенье. Пешеходная улица. Carlevana

Павел ЗИНГАН