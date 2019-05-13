Дожили: В Молдове все чаще нанимают на работу граждан из… мусульманских стран...

В это невозможно поверить, но наши граждане воротят носом и отказываются нормально работать за деньги, которые весьма приличны даже для зарубежных работяг.

За моим окном вот уже полгода гудит стройка – ударными темпами в Кишиневе возводится еще один новострой. Я уже давно плюнул на то, что он закроет мне вид на центр Кишинева, но одно не дает мне покоя. За истекший период строительство идет почти без остановки. Минус, естественно, ночь – впрочем, не так уж и естественно, так как первое время бульдозеры и экскаваторы пытались что-то делать и в темное время суток, заканчивая лишь под утро. Только жалобы жильцов в полицию от этой проблемы избавили. А так – с утра и до позднего вечера. Невзирая на новогодние и пасхальные праздники (в обычные выходные – само собой разумеющееся). В конце концом, председатель нашего кондоминиума вразумил.

- Это не наши строители и рабочие, их наняли за рубежом. Насколько я понял, в Турции. Поэтому им без разницы, Пасха у нас или Рождество, они все равно выходят на работу, - рассказал он.

- Но у нас же полно работяг, которые из-за кризиса в той же России вернулись домой и сидят без работы…

- Это парадокс, но как только наши ребята возвращаются в Молдову, с ним и происходит что-то необъяснимое. Во-первых, они заламывают бешеные деньги за свои услуги. Во-вторых, все праздники и выходные для них – святое, они бегут в семьи. Это не Москва, где они трудились от зари до зари, дома они совсем другие… - перебил меня председатель.

То есть, понимаете, мало того, что нормальные специалисты поуезжали, так и те, кто остался или вернулся, воротят нос и диктуют свои правила работодателям. Вот последние и нанимают тех, кто будет, как говорится, вламывать. Кстати, за весьма приличные деньги.

Между прочим, эту тенденцию заметила и пользователь соцсетей Елка Солнышкина, написавшая:

- Была в «скорой». Любопытен персонал. Румыны врачи (из Румынии), вежливые обалдеть... Но особенно впечатлили турки – санитары. Обидно, что наши все едут куда угодно зарабатывать, а к нам черт знает от куда едут…