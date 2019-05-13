«Отравэ!»: В Кишиневе производители клубнички просят оградить рынок от дешевой импортной ягоды, чтобы продавать нам «нитратную»?

Мы не против молдавского производителя, но мы за конкуренцию, благодаря которой снижаются цены.

Вчера наткнулся на заметку в молдавских СМИ, которую спокойно можно назвать «Плач местного производителя». Там о тех, кто выращивает в Молдове клубнику и картошку. И вот жалуются они, что перебили греки и испанцы своей ягодой нам все цены, что так, образно говоря, неправильно. И сквозила в этой статье мысль, что надо как-то этим гадам перекрыть кислород, чтобы народ покупал молдавскую клубнику по цене, которая устраивает производителя. Шла речь о 80-100 леях за килограмм отечественной вкуснятины.

Читал я, значит, млел, гордостью переполнялся за наших фермеров, пока не понял, что, кажется, меня хотят надуть. Смотрите, испанская и греческая клубника сейчас на рынках Кишинева стоит 50-60 леев. Цены на молдавскую начинаются от 80-85 и заканчиваются катастрофой для кошелька – в 125 леев!

«Придется скоро и нам цены снижать, а ведь мы для людей старались, мучились и все такое», - вздыхает местный производитель…

Смахнув скупую мужскую слезу, тем не менее, полюбопытствую:

- А почему я, рядовой покупатель, должен страдать, покупая дорогую молдавскую? А как же конкуренция?

Черт с ней, с клубникой, если бы различалась она по качеству. Так нет же – такая же пахучая, такая же не полиэтиленовая, которую продают обычно не в сезон.

Черт с ней, если бы в импортной клубнике нитратов было, как грязи – тогда я был бы готов покупать более дорогую, но нашу. Но – нет, было бы там химии сверх нормы уже давно бы это вскрылось – хоть на пересечении границы, хоть на самих рынках. Благо, нитратометров сейчас у народа на руках, как пистолетов в бандитском Нью-Йорке 30-х годов прошлого века.

В 2,5 раза превышение нитратов в молдавской.

И как гром среди ясного неба: злопыхатели в молдавских СМИ пишут, что уровень нитратов в клубнике одного из молдавских производителей в два с половиной раза выше нормы (см. фото! – прим. автора). Женщина купила, замерила и… обомлела. И никто сей прискорбный факт не опроверг, а если это произойдет, то мы обязательно опубликуем.

Так я не понял – мне из чувства патриотизма травиться? Детей своих, близких ЭТИМ потчевать?... Что-то не хочется - даже ради спасения родного фермера.

ПАВЕЛ МУНТЯН