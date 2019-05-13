Турист не пройдет: Россиян заманивают в Молдову, чтобы на границе отказать во въезде

Скоро о нас будут говорить как о самой злобной и негостеприимной стране.

Странная складывается ситуация. Не так давно одно из аналитических агентств России, а затем и крупный туристический портал (туту.ру), просчитав цены и предложения, включили Молдову в десятку самых привлекательных стран для отдыха. Нашу страну поставили в ряд с такими «гигантами» курортного и экскурсионного туризма как Испания, Франция. Гордиться бы... Чистить бочки на винзаводах и в погребах, белить бордюры в сельских трогательных подворьях, драить плиты в ресторанах и... встречать нескончаемый поток гостей. Но... Не будет гостей, не пускают их в нашу страну.

До сих пор непонятно, почему отказывают во въезде артистам и журналистам из России. Ладно еще политики: одно дело, если они наговорят гадостей про молдавских коллег на своей территории, другое дело - на нашей. Впрочем, вряд ли персоны нон-грата собирались это дело, приезжая к нам. Но чем артисты и журналисты насолили?! Слышала версию насчет деятельности, направленной против Молдовы. Интересно, что имеется в виду? Шпионаж? Да тут и шпионить негде, даже если очень захотеть, - нет великой молдавской тайны, секретных заводов или разработок новейшего вооружения. Пресловутая «российская пропаганда», против которой идет священная война?! Так пропагандировать можно и из-за границы, - даже эффективнее, так как самая активная часть населения пользуется Интернетом. Кстати, документы у тех, кого не пустили в страну, были в порядке. Ну побывал бы у нас журналист и общественник Александр Малькевич, поговорил бы с ветераном войны... а даже если не с ветераном, то вряд ли это бы вызвало военный переворот.

И все эти запреты на въезд российских граждан в Молдову происходят на фоне регулярных массовых набегов на республику воинственно настроенных румынских племен, которые ратуют за объединение. Для них, наверное, на пограничных пунктах повесили таблички «Добро пожаловать в Молдову!»

Бравые пограничники мало того, что отказывают во въезде в Молдову гражданам России, они еще и делают это в оскорбительной форме. Мол, вот такая у нас мощная держава: хотим – пускаем, хотим - нет. Все бы ничего, хамством нас не удивишь. Но только эти известные российские люди, которых пригласили, а затем нахамили и даже на порог не пустили, рассказывают миллионам, что в Молдову не стоит ехать – очень уж негостеприимная страна. И ведь их послушают. Сначала треть из тех, кто собирался к нам, затем половина...

А между тем, Россия наряду с Румынией и Украиной – в тройке лидеров по количеству граждан этих стран, посещающих Молдову. Мало того, эта тройка лидеров покрывает количество гостей, намного превышающее половину от всех приезжих.

То есть, мы не просто потеряем гостей, мы потеряем очень много гостей, может, четвертую часть или третью от того количества, которое сегодня к нам наведывается в гости. Кстати, Россию и страны СНГ мы больше интересуем в плане туризма, чем Европу...

Может, послать подальше мечты об инвестициях, о развитии туристической отрасли Молдовы и зажить своей жизнью – со строгими пограничниками, с унионистами из Румынии, которые из туристических объектов нашей республики знают только парламент и президентуру, без всяких там гостей. Зато с чувством собственной важности.... Ну и подумаешь – слон... Моська тоже кое-что может!

ЛИДИЯ ТКАЧ