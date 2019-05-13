Самая низкая средняя зарплата в Восточной Европе – в Молдове

Средняя зарплата в Молдове самая низкая в странах Восточной Европы. Как передает TRM со ссылкой на российские СМИ, средний оклад молдаван гораздо ниже, чем в соседних государствах, и составляет около 308 евро.

Хотя, опубликованные данные не совпадают с информацией, которую обозначили власти Молдовы в конце 2018 года, когда сообщали, что средняя зарплата в Молдове перевалила за 330 евро.

В соседней Румынии средняя зарплата составляет около 1 018 евро, на Украине – 344 евро, в Грузии – 360 евро, в Армении и Белоруссии – 422 евро.

Российская средняя зарплата достигает 569 евро, но это меньше, чем в любом европейском государстве. К примеру, в Сербии средний оклад достигает 613 евро, а в Боснии и Герцеговине 705 евро.

В Словакии средняя зарплата составляет 1 162 евро, в Польше - 1 235 евро, в Чехии -1 320 евро.

В бывшей советской Эстонии средний оклад достигает 1 455 евро, что почти в 5 раз выше, чем в нашей республике.