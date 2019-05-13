Марина Таубер обвинила Андрея Нэстасе в грубости и назвала его «жлобом»

Депутаты случайно встретились в неком заведении. Марина Таубер, прошедшая в парламент Республики Молдова по спискам партии Шор, заявила, что недавно стала жертвой агрессии со стороны Андрея Нэстасе, который также впервые в своей жизни попал в законодательный орган страны. По словам Таубер, это произошло практически случайно - она вместе с двумя партийными коллегами находилась в каком-то заведении, куда случайно зашли и "трое жлобов", по словам Марины - в том числе и Нэстасе.

- Мы уже собирались уходить, когда появились трое жлобов - Македон, Нэстасе и ещё кто-то, кого я не знала, но который считал себя большой звездой. Они проигнорировали замечание администратора, что VIP-помещение занято и начали разговор со мной - очень и очень агрессивный. "Здравствуй, женщина со ртутью, как у тебя дела?" и так далее. Хотя на первом заседании парламента Нэстасе не показался мне таким словоохотливым», - написала Таубер.

Дальше - больше, Нэстасе попытался спровоцировать её:

- Он подошёл вплотную и начал стряхивать одежду, приговаривая - вот тебе ещё ртути от меня. Я уже получила счёт и собралась уходить, потому что мне не хотелось опускаться на их уровень. Пожелав им приятных посиделок и сказав, что была "рада видеть их", я ушла, - поведала Марина, которая появилась на первом заседании парламента 21-го марта с куском алюминиевой фольги, демонстрируя готовность защищаться от радиации.

Напомним, что в конце прошлого года и Нэстасе, и его верная соратница Санду в унисон утверждали, что их пытаются отравить ртутью, чем немало позабавили молдавских пользователей интернета.