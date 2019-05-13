Определилась судьба кишиневского цирка, – Штефаницэ

Главная цирковая арена Кишинева будет переоборудована под многофункциональный культурный центр.

Об этом сообщил глава агентства по инспектированию и реставрации памятников архитектуры Ион Штефаницэ. Уже более 15 лет это уникальное по своей архитектуре и оборудованию здание не используется в полную силу – работает только малый манеж, рассчитанный на 300 зрителей. И вот его судьба, наконец, определилась – главная цирковая арена будет переоборудована под многофункциональный культурный центр.

- Там будут проходить не только цирковые представления. Ничего не мешает использовать его, как концертный зал, - рассказал Ион Штефаницэ в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Средства на реставрацию здания готовы выделить европейские партнеры. Осталось провести полную экспертизу. Первоначальные выводы указывают на то, что строение сохранилось в хорошем состоянии.

- Первоначальная экспертиза указала, что здание находится в хорошем состоянии и даже может выдержать 9-балльное землетрясение. Несмотря на то, что здание не использовалось, оно очень хорошо сохранилось, - добавил Штефаницэ.

Более того, по его словам, зданию кишиневского цирка может быть присвоен статус памятника архитектуры – уже даже готовы документы для признания его памятником социалистического модернизма.

Однако, когда кишиневский цирк вновь откроет свои двери, пока неизвестно. По словам Иона Штефаницэ, предстоят серьезные реставрационные работы, которые могут затянуться на годы.

Здание Кишинёвского государственного цирка было построено в 1981 году. Главным архитектором здания стал Семён Михайлович Шойхет. В 1984 году за этот проект он был удостоен Государственной премии МССР. Первая цирковая программа была представлена в 1982 году, она была посвящена 60-летию образования Советского Союза. Ежемесячно здесь проходило 36-57 представлений, тогда как другие советские цирки давали по 12-14 ежегодно. Кишиневский цирк был признан лучшим среди всех стационарных цирков мира по технологии и по организации строительства. При этом он был еще и самым рентабельным в Европе.

В 2004 году здание цирка закрыли на ремонт, и представления здесь с тех пор не проводились. В 2008 году Кишиневский цирк был передан в пользование кипрской компании на 29-летний срок. Экономический агент взял на себя обязательство отремонтировать здание, но не выполнил его. В результате, в феврале 2010 года Генеральная прокуратура предъявила гражданский иск, требуя объявить договор недействительным. В 2014 году артисты вернулись на малую сцену. В марте 2018 года Правительство Молдовы утвердило слияние Moldova-Concert и Кишиневского цирка.