Илан Шор хочет отремонтировать все подземные переходы на Ботанике: что ответил Руслан Кодряну

Партия Шора обратилась к столичным властям за разрешением обустроить подземные переходы на Ботанике по типу перехода в районе Кишиневского аэропорта. Однако, исполняющий обязанности мэра Руслан Кодряну говорит, что соответствующего запроса от формирования пока не получал. Он также отметил, что у мэрии есть собственный план восстановления подземных переходов Кишинева.

"В этом году мы выделили 10 миллионов леев на ремонт подземных переходов, и не только тех, что на Ботанике. Как я уже говорил, всего будет восстановлено восемь переходов", - сказал и.о. мэра Кишинева Руслан Кодряну.

Подземный переход в районе Кишиневского аэропорта открыли неделю назад. Там восстановили дренажную систему, провели освещение, установили камеры видеонаблюдения, отремонтировали лестницы и пандусы, и покрасили стены.

Кроме того, у перехода установили лавочки и посадили цветы. Работы заняли два месяца и стоили полтора миллиона леев. Расходы покрыла компания, управляющая аэропортом. Тогда же Илан Шор, который является председателем совета директоров фирмы, отметил, что подобным образом обустроят все переходы в зоне.