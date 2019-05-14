ACUM требует разъяснений минсельхоза по поводу резкого роста цен на картофель

Группа депутатов от блока ACUM требуют разъяснений чиновников минсельхоза по поводу резкого роста в Молдове цен на картофель.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", депутат Александр Слусарь разместил в facebook копию письма в ряд государственных структур, в том числе в Совет по конкуренции.

Он напомнил, что картофель является одним из продуктов, который жизненно необходим для питания самым малообеспеченным слоям населения, к примеру, пенсионерам.

"Но власти, проиндексировав пенсии, в среднем, на 5% не замечают рост цена на картофель на 120%", - заметил он.

"В последнее время в рознице наблюдается резкий и существенный рост цен на картофель (с 7-8 до 17-20 леев за 1 кг.) В то же время, отметим, что цены на картофель в Молдове выше примерно на 60% по сравнению с соседней Украиной", - сообщил Слусарь.

По его мнению, после анализа ситуации, депутаты пришли к выводу, что "есть обоснованные подозрения, что "картофельная проблема" спровоцирована увеличением ввозом импортного картофеля в ущерб местным производителям".

"Молдавские фермеры отказались от выращивания этой культуры. Кроме того, существуют некие неясные соглашения между крупными оптовиками картофеля, которые чрезмерно и согласованно повысили цены. Кто-то под прикрытием власти пытается получить сверхприбыль от самых бедных граждан республики", - считают депутаты.

Документ также подписали Мария Чобану, Кирилл Моцпан и Раду Мариан.

Цены на картофель на отечественном рынке продиктованы сокращением за последние три года засеваемых площадей примерно на две тысячи гектаров, в результате которого производство сократилось с 214 тысяч до 175 тысяч тонн.

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов сообщает в пресс-релизе, цитируемом IPN, что внутреннее потребление картофеля составляет около 300 тысяч тонн, а возможности обеспечения картофелем отечественного производства - 50–60%. В связи с этим картофель импортируется из Республики Беларусь, Румынии, Украины, Российской Федерации, Израиля, Польши, Германии и других государств.

В настоящее время 15 экономических операторов импортируют картофель из Республики Беларусь и других стран. Если в период с 26 марта по 13 мая 19 партий картофеля из 121, импортированной из Республики Беларусь, были признаны несоответствующими требованиям и возвращены, то с 3 мая не было выявлено ни одной заражённой партии и возвратов зафиксировано не было.

НАБПП отмечает, что импортёры агропродовольственной продукции имеют свободный доступ на рынок при условии соблюдения требований безопасности пищевых продуктов и здоровья растений.

На розничных рынках зафиксирован рост цен на картофель с 7–8 леев до 16–17 лей за килограмм.