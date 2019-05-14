Валериу Гилецки: После выборов в Европарламент мы сможем яснее понять, чего ожидать в ближайшие годы

После выборов в Европарламент мы сможем яснее понять, чего ожидать в ближайшие пять лет. В какой-то степени Республика Молдова может ожидать определенных изменений, но в целом не должно быть больших изменений, потому что ратификация Соглашения об ассоциации была решением, принятым не только Европейским парламентом, но и государствами-членами ЕС. Об этом заявил бывший вице-председатель парламента Валериу Гилецки в ходе передачи „Țara” на телеканале Vocea Basarabiei, передает IPN.

Кроме того, политик не считает, что внутренняя ситуация в Молдове может привести к серьезным изменениям со стороны ЕС. „Если мы хотим большей поддержки со стороны ЕС, финансовой поддержки и других аспектов, необходимо иметь правительство, желательно проевропейское правительство, с которым европейские институты будут вести диалог, надо вернуться к дорожной карте, чтобы увидеть, что еще предстоит сделать, как мы продолжим наше сотрудничество”, - отметил Валериу Гилецки.

Тем не менее, политик говорит, что хотел бы более уважительной и снисходительной риторики со стороны некоторых евродепутатов по отношению к Республике Молдова.

Валериу Гилецки не ожидает большой явки со стороны граждан Республики Молдова, обладающих румынским паспортом на выборах в Европейский парламент. Политик объясняет это тем, что молдаване напрямую не чувствуют решений, принятых европейскими институтами, поэтому не активно выходят на выборы. „Но даже при такой явке мы сможем сказать свое слово на этих парламентских выборах” - сказал бывший вице-председатель парламента.

По его мнению, выборы в Парламент Румынии и президентские выборы в Румынии побудят избирателей из Республики Молдова выйти на голосование.

Выборы в Европейский парламент состоятся 26 мая.