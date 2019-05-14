Кто возглавит Гагаузию 30 июня? Началась гонка за главный пост в автономии

„За кого проголосуют жители Гагаузии 30 июня, легко предсказать. Вопрос в том, придётся ли доказывать этот выбор в суде. Пожалуй, это первые выборы башкана с такой интригой...”

В Гагаузии стартовала кампания по выборам башкана, которые намечены на 30 июня. На данный момент в борьбу за высшую должность в автономии вступили уже четыре претендента, включая нынешнего руководителя Ирину Влах, считающуюся фаворитом этой гонки. Число кандидатов, вероятно, ещё вырастет, однако, привычной для региона жёсткой политической борьбы, увидеть вряд ли удастся. Если и стоит ожидать какой-то непредсказуемости, то она будет связана, скорее, с судебными тяжбами, чем с результатами голосования.

Козыри Ирины Влах

Действующая глава Гагаузии Ирина Влах пока что является единственной из претендентов на пост башкана, кто уже получил в ЦИК Гагаузии удостоверение кандидата. Остальным соперникам ещё предстоит собрать в поддержку своего выдвижения 2000 подписей и сдать тест на знание гагаузского языка. Последнее требование – новинка этих выборов. Существуй оно четыре года назад, путь Влах к власти был бы куда сложнее: гагаузский она заметно улучшила как раз за время своего правления.

Февральские выборы в Парламент Республики Молдова были для команды Влах своеобразной разминкой, косвенно показавшей её крепкие позиции в регионе - поддержанные ею кандидаты в депутаты от социалистов в двух одномандатных округах выиграли с огромным отрывом от соперников. Сегодня уже сами социалисты и президент Игорь Додон заявляют, что будут активно поддерживать Влах в качестве своего политического союзника. Но и без ПСРМ у нынешней главы достаточно электоральных козырей. И если результаты правления Ирины Влах её оппоненты будут ставить под сомнение, то такое преимущество, как успешные контакты с высшим руководством Турции и России, являются для многих гагаузских избирателей убедительным аргументом.

Национал-патриоты и критик власти

В качестве оппозиции по отношению к Ирине Влах выступают все три её контркандидата. Речь идёт о депутате Народного собрания Гагаузии Сергее Чимпоеше, а также комратских общественниках и предпринимателях Михаиле Влахе и Василии Аладове. Собственные предвыборные предложения им ещё предстоит представить, пока же их выступления сводятся, в основном, к критике деятельности Ирины Влах на протяжении её мандата.

Примечательно, что в инициативную группу по выдвижению в качестве кандидата в башканы Михаила Влаха вошёл экс-спикер НСГ Дмитрий Константинов, а также активисты гагаузских патриотических движений, популярных в крае на рубеже 80-90-х гг. прошлого столетия. Константинов дал понять о своём отношении к башкану, когда в начале этого года публично отказался получать из её рук юбилейную медаль по случаю очередной годовщины «гагаузского референдума» 2014 года и обвинил в «сдаче полномочий автономии Кишинёву».

Присутствие Константинова, являющегося одним из самых крупных в автономии бизнесменов, а также т.н. национал-патриотов, может обеспечить однофамильцу башкана активную и громкую избирательную кампанию. Однако, их зацикленность на политических вопросах заведомо ограничивает аудиторию, способную воспринимать такую риторику в сухом, неразбавленном «социалкой» виде.

Кандидат Чимпоеш в свою очередь не ограничивается вопросами полномочий Гагаузии и в своей критике региональных властей оспаривает достижения команды Ирины Влах практически во всех сферах. Слабой стороной его кампании является, помимо дефицита внятных позитивных предложений, также и отсутствие команды, по которой избиратель мог бы составить представление о будущей власти. В целом, фигура Сергея Чимпоеша может стать выбором протестного электората, который согласится с его оценкой правления Ирины Влах и посчитает его приемлемой альтернативой.

Кризис союзников демократов

Традиционный оппонент действующего башкана Николай Дудогло впервые с 2006 года, возможно, не будет выдвигать своей кандидатуры. О своём окончательном решении он обещал объявить до 20 мая, однако его соратники по присоединившейся к Демократической Партии Молдовы организации «Новая Гагаузия» уже высказались об отсутствии соответствующих намерений.

В последнюю неделю активисты «Новой Гагаузии» были заняты сбором подписей за отставку ЦИК Гагаузии, который, по их убеждению, подконтролен Ирине Влах. Таким образом, вместо участия в выборах команда Дудогло, похоже, выбрала путь срыва этой процедуры. Трудно сказать относительно шансов распустить избирательную комиссию, однако совершенно очевидно, что сами попытки добиться этой цели обернутся для команды Дудогло имиджевыми потерями. Когда в разгар избирательной кампании организация отказывается от открытой конкуренции и борьбы за избирателя, и начинает расшатывать политическую ситуацию, вряд ли это получит понимание со стороны жителей, причём, вне зависимости от их оценки работы башкана.

Списки избирателей как повод оспорить выборы

Требования отставки ЦИК – не единственный фактор дестабилизации ситуации. Много споров в автономии вызывает вопрос о том, по каким спискам нужно проводить голосование на выборах башкана. Проблема в том, что списки на этих выборах всегда составлялись не по зарегистрированным гражданам, как в случае с национальным реестром избирателей, а по фактическому населению, постоянно проживающему в Гагаузии.

Массовый отток населения, который происходит в республике уже не первое десятилетие, диктует необходимость внести коррективы в электоральные процедуры. На уровне Молдовы вопрос был решён за счёт сокращения порога явки с 50 до 30%. В Гагаузии до сих пор действовали путём корректировки избирательных списков. Примарии уточняли списки, вычёркивая из них тех, кто постоянно проживает за пределами Гагаузии. При этом у граждан, прописанных в Гагаузии и к выборам приехавшим домой, сохранялась возможность проголосовать путём включения в дополнительный список.

Сам подход решения проблемы неоднозначный и требующий взвешенного подхода и аргументированных дискуссий. Но даже если власти автономии и решат снизить порог явки, то сделать это можно будет уже после выборов башкана. Сейчас же этот вопрос может быть использован для продвижения идеи о готовящихся фальсификациях и недоверии к итогам голосования. Подобного рода судебный иск от одного из кандидатов или группы избирателей не переломит текущий расклад сил, но вполне может загнать ситуацию с признанием выборов в политическую неопределенность.

За кого проголосуют жители Гагаузии 30 июня, легко предсказать. Вопрос в том, придётся ли доказывать этот выбор в суде. Пожалуй, это первые выборы башкана с такой интригой.

Вячеслав Крачун