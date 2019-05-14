Европейская деревня открыта и ждет посетителей в центральном парке

День Европы отмечается в Кишиневе в субботу и воскресенье рядом культурно-художественных и кулинарных мероприятий. Традиционно, каждый год в центре столицы по инициативе Представительства Европейского Союза в Республике Молдова устраивается Европейская деревня. И в этом году посольства государств ЕС установили палатки, где посетители смогут познакомиться с традициями, культурой, кухней, музыкой и проектами европейских стран в Молдове. Государственные учреждения страны также установили палатки, где посетители могут ознакомиться с их работой, передает IPN.

На открытии мероприятия глава Представительства ЕС в Кишиневе Петер Михалко заявил, что деревня организована с целью более глубокого знакомства с Европой, европейскими ценностями и перспективами сотрудничества Республики Молдова с ЕС. Петер Михалко отметил, что 2019 год полон юбилеев. Прошло десять лет с тех пор, как Молдова является членом Восточного партнерства (PaE) и пять лет с момента подписания Соглашения об ассоциации, которое также включает в себя свободную торговлю.

По словам Петера Михалко, в эти годы были проведены важные экономические реформы, которые привели к увеличению экспорта из Молдовы на европейский рынок. Посол также сказал, что благодаря Соглашению о свободной торговле было создано более 15 тысяч рабочих мест, и к концу следующего года в государственный бюджет поступит более семи миллиардов леев. „Перспективы очень хорошие, и мы хотим продолжать видеть этот прогресс. В то же время мы хотим видеть прогресс в других важных областях, таких как правосудие, укрепление демократических стандартов, борьба с коррупцией”, - сказал глава делегации ЕС.

Присутствовавший на открытии Европейской деревни премьер-министр Павел Филип отметил, что в Республике Молдова „слишком много лет европейские ценности сводились к флажкам, которые развевали некоторые политики”. Премьер-министр сказал, что „европейские послания сначала использовались для того, чтобы убрать одних, а затем против других”, и теперь, считает Павел Филип, „пришло время понимать и подумать об Европе не против кого-то, а об Европе для людей”. Европа существует для людей, она является моделью развития.

После церемонии открытия официальные лица вместе с европейскими послами обошли европейскую деревню. В центральном парке была также установлена сцена, на которую поднимутся различные художественные коллективы страны. На Соборной площади состоится концерт Национального молодежного оркестра Молдовы и хора La La Play.