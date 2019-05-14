Растут долги молдаван, экономист

Степень задолженности домашних хозяйств в 2018 году достигла 9,2% от валового внутреннего продукта, а в 2019 году приблизится к 11% от ВВП, что в пять раз больше, чем 15 лет назад. Об этом пишет в своем блоге экономист ИРСИ Viitorul Вячеслав Ионицэ, цитируемый IPN.

По словам экономиста, в Республике Молдова долги домашних хозяйств в шесть раз ниже, чем в среднем по Европе, и почти в два раза чем в среднем по странам региона. Эксперт утверждает, что после кризиса 2014 года, физические лица стали клиентами финансового сектора, и эта тенденция сохранится и в ближайшие годы. Скорее всего, в этом году или максимум через 2-3 года кредитный портфель, предоставляемый физическим лицам, превысит кредиты, предоставляемые юридическим лицам.

Согласно проведенному анализу, домохозяйства обращаются к потребительским кредитам, ипотеке, кредитам на покупку автомобилей или для начала бизнеса. Экономист ссылается на данные Национального банка, Национальной комиссии по финансовому рынку и Национального бюро статистики, согласно которым, в 2018 году домохозяйства заимствовали 4,8 млрд. леев, что в четыре раза больше, чем в среднем за последние годы. Если к 2014 году кредитование физических лиц финансовыми учреждениями составляло 15% от общего объема выданных кредитов, а остальной объем приходился юридическим лицам, то в 2018 году доля физических лиц составила 40% от кредитного портфеля.

Основным кредитором домашних хозяйств по-прежнему является банковский сектор - 53,8%, а затем микрофинансовые компании 36%.

Экономист считает, что в 2019-2020 годах значительно увеличится кредитный портфель, предоставляемый физическим лицам, минимум на 4,5-6 млрд. леев в год. Это приведет к ежегодному росту уровня задолженности домашних хозяйств на 1,5 - 2 процентных пункта, что составляет 15% от ВВП в течение следующих трех-четырех лет, что сопоставимо со средним региональным показателем.

По мнению эксперта, Молдова активно шагает в эпоху потребления на основе финансовых кредитов, а финансовые учреждения должны ускорить запуск своей продукции, чтобы не потерять долю на рынке.