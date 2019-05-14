«Шестое» чувство президента Игоря Додона﻿

Что бы ни говорили, но у президента Игоря Додона есть так называемое шестое чувство, которое всегда помогает ему выбрать лучший путь в политике (для себя и своей команды), и оно до сих пор еще ни разу не подвело, даже когда казалось, что он принял самое худшее из возможных решений.

Многие поспешили обвинить президента Игоря Додона, когда он покинул Партию коммунистов Республики Молдова. И многие поспешили предсказать его политический «конец». Но не тут-то было — взяв команду с нуля, Игорь Додон сделал ее более сильной, влиятельной и популярной, чем команда, которую он покинул. В итоге Игорь Додон стал самым популярным политиком в Республике Молдова, социалистическая команда – первой в предпочтениях избирателей, а ПКРМ осталась вне парламента и сейчас находится на грани политической безвестности.

Игорь Додон был способен увидеть то, что многие не могли увидеть в 2011 году – рейтинг Партии коммунистов начал падать, а ее руководство не было способно ни понять это, ни действовать, чтобы изменить ситуацию. Чем наблюдать за миграцией «левых» избирателей в неизвестно какую партию, Игорь Додон инициировал обширный политический проект, предоставив этому электорату новую перспективу. А время показало, что его действия, которые на первом этапе напоминали «политическое самоубийство», оказались правильными.

Еще один пример — многие поспешили обвинить президента Игоря Додона и его команду, когда они проголосовали за избрание Николае Тимофти на должность президента Республики Молдова. И многие поспешили предсказать его политический конец. Но время показало, что Игорь Додон обладает способностью смотреть на вещи в перспективе, создав себе огромное пространство для предвыборного маневра. В 2012 году ПСРМ еще была слишком слабой, и если бы были объявлены досрочные парламентские выборы в результате неспособности избрать президента страны, у социалистической команды не было бы больших шансов. Игорю Додону нужно было время, чтобы вырастить свою партию, укрепить свои предвыборные позиции, и он выиграл это время, проголосовав вместе с коллегами за избрание Николае Тимофти. Впоследствии Игорь Додон взял реванш, став президентом Молдовы, а его команда заняла первое место на парламентских выборах в двух последовательных состязаниях.

В 2016 году некоторые правые, а также левые партии поспешили обвинить Игоря Додона в предательстве, поскольку он сфокусировался на президентских выборах в ущерб протестам. Но время показало, что Игорь Додон снова оказался прав — он увидел возможность укрепить свои политические позиции, а также позиции своей команды и не упустил эту возможность. В то время как бывшие партнеры по протестам остались на том же политическом уровне (а некоторые даже деградировали до предела политической безвестности), Игорь Додон и его команда достигли невообразимых для других высот.

Эти три примера являются лучшим доказательством того, что у Игоря Додона развито «шестое чувство», и оно помогает ему всегда выбирать лучшие возможности для себя и своей команды. Поэтому сейчас, когда многое зависит от главы государства, логично задаться вопросом: Что выберет Игорь Додон? Но, безусловно, то, что он выберет, будет лучшим решением для него, для его команды и, скорее всего, для страны.