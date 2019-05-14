Три возможных сценария развития дальнейших политических событий в Молдове

Думитру Спэтару

Праздники прошли, и после нескольких недель полной политической тишины, партии возвращаются к своей повседневной деятельности, а самой большой их проблемой остается политический кризис, который продолжается уже более двух месяцев. В связи с этим, существует только три сценария развития политических событий, и именно о них пойдет речь в нижеследующем.

Сценарий 1. Демократическая партия берет на себя инициативу. Не исключено, что ДПМ в последнее время намеренно держалась тени, будучи уверенной, что ПСРМ и «АКУМ» не смогут достичь консенсуса, а это позволит ей в последний момент выступить со спасительным решением. Тогда демократы смогут сказать, что они не стремятся любой ценой остаться у власти, и не мешали другим политформированиям создать власть, но так как им этого не удалось, они считают необходимым снова взять на себя ответственность. По какому пути пойдет ДПМ, попытается ли создать коалицию по модели 2016 года, то есть путем привлечения депутатов из других фракций, или предложит что-то конкретное некоторым из парламентских партий, покажет время. Но дело в том, что после ожидания, продолжающегося более двух месяцев, любые предложения ДПМ вполне могут получить одобрение общества.

Сценарий 2. Блок «АКУМ» принимает предложение ПСРМ, и оба политформирования начинают переговоры о создании правящей коалиции и назначении правительства. Правда, представители блока не раз заявляли, что не хотят обсуждать с социалистами создание коалиции, а лишь голосование за некоторые инициативы, но не исключено, что блок изменит свою позицию, ввиду истечения срока, в течение которого еще можно договориться, и придумать какие-либо решения. По крайней мере, теоретически, такую возможность следует учитывать.

Сценарий 3. Если Конституционный суд решит, что президент Игорь Додон должен начать консультации с парламентскими фракциями и назначить кандидата на должность премьер-министра, в условиях, когда рабочие органы нового парламента не созданы. В этом случае, парламент либо проголосует за кандидата президента, не желая быть распущенным, либо будет распущен, и тогда состоятся досрочные парламентские выборы.

В создавшейся политической ситуации, эти три сценария событий являются основными, но в то же время, нельзя пренебрегать тем фактом, что наша страна является «страной чудес», и может произойти все, что угодно, особенно в политике…