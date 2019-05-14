Скандал в столичной больнице: чем кормят беременных? (ВИДЕО)

Недовольная меню в столовой больницы №1 Кишинева, возмущённая пациентка опубликовала видео завтрака для беременных.

Видео с кашей на завтрак за короткое время набрало более 150 000 просмотров и множество комментариев сочувствующих.

Согласно предоставленной информации, инцидент произошел в воскресенье в отделении перинатальной патологии. Беременную возмутил тот факт, что ей дают кашу по утрам. Работница столовой пыталась объяснить разгневанной пациентке, что в этом отделении каждая получает прописанное питание, согласно назначенной диете.

- Вчера то же самое было, еще и с творожком. Чая нет, воды нет. Покажите мне хоть одну беременную, находящуюся на диете. Девочки, кто тут на диете? – обращается разгневанная женщина в видео.

После опубликованного видео было, на это отреагировало руководство больницы №1, вследствие чего состоялось внеочередное заседание ответственных лиц, на котором присутствовали администрация учреждения, пациентки и персонал столовых.

На заседании выяснилось, что возмутившаяся женщина вообще не должна была получить завтрак в день съемки, так как у нее было запланировано хирургическое вмешательство. Но пациентка настояла, требуя свою порцию завтрака, наравне с другими.

- В секции перинатальной патологии находятся пациентки, у которых серьезные проблемы с беременностью или экстрагенитальными патологиями. Соответственно, почти все они должны соблюдать определенный тип диеты, исходя из существующей проблемы со здоровьем. По этой причине они и питаются по-разному, им противопоказаны одни и те же продукты, - рассказала представитель пресс-службы муниципальной больницы №1 Кристина Ипате.

Пресс-служба городской больницы №1 настаивает на том, что виноватых в данной ситуации нет. Тем более, что затраты на питание за один день нахождения в больнице начинаются от 20 леев, передает TV8.