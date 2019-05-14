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Наталья Гордиенко решила сменить свое сценическое имя на Go.nA! (Video-Clip)
14.05.2019

Наталья Гордиенко приготовила неожиданные новости для всех поклонников ее творчества. Певица решила сменить сценическое имя и выпустить новую песню - «Кольцо и Розы».

Накануне певица объяснила все поклонникам сообщением в социальных сетях.

- Друзья, мы обычно начинаем новую жизнь по понедельникам! Сегодня я решила поделиться с вами моим новым проектом под названием Go.nA!

Прошу любить и жаловать новую певицу, которая никак не хочет осесть в рамках привычной Натальи Гордиенко!

Пришло время делать то, что я давно замышляю, стать смелой, дерзкой и молодой Go.nA! 

Даже смешно, правда - столько лет ощущаю себя слишком взрослой, пою лирику и накручиваю себе еще пару лет. С появлением моего сыночка, я поняла, что могу всё! Кто меня знает лично, поддержали инициативу, ведь в жизни - я очень озорная, веселая и легкая на подъем! 

Так что фактически, новый проект - это моя мятежная натура, которая всегда ищет и находит что-то новое, свежее и не боится перемен! 

Обращаю ваше внимание на то, что я не меняю полностью имидж и не перечеркиваю прошлое! Go.nA и Наталья Гордиенко легко подружились и хоть идут по разным звуковым дорожкам, материала хватит на обеих с лихвой! - написала певица.

Наталья Гордиенко сообщила, что начала работу с одним из крупнейших продюсерских центров Москвы, у которых огромный послужной список артистов. Она обещает, что музыка Go.nA удивит вас новым звучанием: deep house, r’n’b, trap.

Как отмечает perfecte.md, Наталья Гордиенко уже не в первый раз меняет сценическое имя - так, в 2012 году она некоторое время выступала под псевдонимом Наталья Тома, однако вскоре вернулась к привычному имени.

Go.nA - Кольцо и розы / Премьера песни / Новая русская музыка


 
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