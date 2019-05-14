Каждый четвертый гражданин Молдовы живет за чертой бедности

Рост цен сильно ударил по населению, с учетом того, что большую часть своих доходов жители Молдовы тратят на еду и коммунальные платежи.

За последний месяц в республике значительно подорожали практически все овощи и фрукты. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня, 13 мая, данные Национального бюро статистики (НБС). Так цена на картофель выросла на 18,3%, на свеклу – на 21%, на капусту – на 15,3%, на томаты – на 15,2%. Значительно подорожали также репчатый лук, морковь, чеснок, сладкий перец и огурцы. Более того, в среднем на 2,2% выросли в цене свежие фрукты, мясо и рыба – на 1,1%, крупы – на 0,9%.

Естественно, что такой рост цен сильно ударил по населению, особенно с учетом того, что большую часть своих доходов жители Молдовы тратят на еду и коммунальные платежи. В общем объеме затрат на продовольствие приходятся 43,8%, а на обслуживание жилья – 18,2%. На третьем месте – покупка одежды и обуви (10,7%).

В Молдове уже никого не удивишь тем, что ежемесячные расходы граждан превышают их доходы. Так средний доход одного жителя республики по итогам 2018 года составил 2383,1 леев, расходы – 2407,9 леев. Согласно статистике, основным источником доходов населения является заработная плата и соцвыплаты. Кроме того карман среднестатистического жителя страны также пополняется за счет индивидуальной деятельности и денежных переводов.

Однако, по данным исследования «Vox populi», представленного Ассоциацией социологов и демографов, внушительная часть жителей страны находится за чертой бедности, несмотря на рост зарплат и индексации, сообщает Sputnik Молдовы.

- Более четверти населения отмечает, что их доходов не хватает даже на необходимый минимум, а четверо из десяти утверждают, что денег хватает лишь на минимум необходимого. То есть две трети населения Молдовы бедные и очень бедные, - отметил руководитель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану. - В Молдове практически отсутствует средний класс. А в таких условиях мы не можем говорить о стабильности общества, - добавил Мокану.

Национальное бюро статистики не публикует данные о наборе продовольственной корзины. Основные расходы минимального потребительского бюджета были определены правительством еще в 1993 году. Нормативным актом все затраты населения были разделены на девять категорий:

Питание (хлеб и хлебопродукты, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, масло сливочное, рыба и рыбопродукты, картофель, овощи и бахчевые, фрукты и ягоды, масло растительное, сахар и кондитерские изделия, яйца, прочие продукты;

Одежда, белье, обувь;

Лекарства, предметы санитарии, гигиены и оптики;

Мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения;

Жилище и коммунальные услуги, топливо;

Культурно-просветительные мероприятия и отдых;

Бытовые услуги, транспорт, связь;

Услуги детских дошкольных учреждений;

Прочие расходы (сборы, платежи и непредвиденные затраты).

Покрыть за счет своих доходов все обозначенные в нормативах расходы среднестатистическому жителю страны просто нереально.