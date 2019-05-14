«Время тёплых рукопожатий и клятв в вечной любви» - Филип встретился в Брюсселе с Туском

Празднования 10-летия "Восточного партнёрства" в самом разгаре. Павел Филип с помпой отправился в Брюссель, чтобы принять участие в мероприятиях, посвящённых десятилетию проекта "Восточное партнёрство". Реальная польза для нашей страны от этого проекта весьма сомнительна, ведь всё то, что происходит в стране в последние десять лет - это прямое следствие движения по "европейским рельсам".

Но это не мешает прозападным политикам год за годом летать по европейским городам и тратить бюджетные деньги на пустые, ничего не значащие заявления, которыми они с тем же Туском, к примеру, могли бы обмениваться через мессенджеры, экономя наши с вами деньги. Потому что ничего нового во время встречи Филипа с президентом Еврокомиссии не прозвучало - всё то же самое, уже давно набившее оскомину, "друзья Молдовы", "европейская повестка", "на благо граждан" :

- У меня была открытая и прагматичная дискуссия с Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии и большим другом Республики Молдова. Мы ещё раз подтвердили нашу приверженность европейской повестке и устремлениям, ради блага граждан, - написал в Facebook Павел Филип.

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