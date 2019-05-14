В Кишиневе может появиться то, чего так долго ждали горожане

Сюрпризы от властей возможны уже на этой неделе: водители и пешеходы дождались реакции со стороны ответственных служб. С этой недели на улицах Кишинева могут начаться работы по нанесению дорожной разметки. Эту новость столичные водители ждали давно.

Отсутствие разметки не только затрудняет и без того сложное движение в столице, но еще и провоцирует аварийные ситуации. Работы по нанесению разметки будут длиться два месяца.

Первую партию краски доставят в Кишинев, скорее всего, к вечеру понедельника, отметил глава муниципального предприятия Exdrupo Марчел Застынчану. По его словам, как только груз прибудет в столицу, ответственные структуры приступят к работе.

Первыми "под покраску" попадут пешеходные переходы – "зебры" будут бело-красного цвета. В муниципалитете обещают, что обновленный вид приобретут все разметки как на главных, так и второстепенных улицах столицы.

За качество придется ответить

Срок годности акриловой краски, используемой для нанесения дорожной маркировки в Кишиневе, составляет лишь шесть месяцев. Застынчану отметил, что из каждой партии отберут образцы краски, которые отправят на лабораторную экспертизу.

Руководство Exdrupo будет нести ответственность за качество материала, который предстоит использовать в этих целях, об этом предупредил чиновников исполняющий обязанности примара (мэра) столицы Руслан Кодряну.

"Больше не покупайте лак для ногтей для нанесения разметки. Проводите лабораторные тесты, чтобы краска не была с истекшим сроком годности или та, что хранилась в неадекватных условиях, и не смывалась во время первого дождя. За качество используемой краски ответите должностями", - заявил ранее Кодряну.

Белый, красный, желтый

Новинкой нынешнего автомобильного сезона станет разноцветная разметка. В примэрии Кишинева сообщают, что предприятие Exdrupo закупило краску трех цветов: белого, красного и желтого.

Белая разметка будет использоваться, как и прежде - для разделения движения по полосам, обозначения стоп-линии и т.д. Желтой разметкой, как это принято за границей, обозначат остановки общественного транспорта.

Красная разметка появится на самых загруженных перекрестках Кишинева. В общей сложности примэрия Кишинева закупит 70 тонн белой краски, три тонны красной и столько же желтой. На эти цели выделено 2,15 миллиона леев.