Серьезная авария в центре Кишинева: Две легковушки не поделили дорогу - один из автомобилей от удара перевернулся

К счастью, никто не пострадал. Серьёзная авария произошла сегодня утром на пересечении улиц 31 августа и Армянская. Дорогу не поделили две легковушки, одна из которых принадлежит службе такси.

В результате столкновения один из автомобилей перевернулся. К счастью, никто из водителей не пострадал.

Примечательно, что таксист находился в момент аварии на работе, но пассажира у него тогда не было. По его словам, он ехал, не нарушая ПДД, сообщает publika.md. Второй водитель утверждает, что таксист не уступил ему дорогу.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии. Водитель, который окажется виновным в ДТП, будет оштрафован на 1 500 леев с начислением 6 штрафных пунктов.