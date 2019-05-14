14 Мая 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Серьезная авария в центре Кишинева: Две легковушки не поделили дорогу - один из автомобилей от удара перевернулся
14.05.2019

К счастью, никто не пострадал. Серьёзная авария произошла сегодня утром на пересечении улиц 31 августа и Армянская. Дорогу не поделили две легковушки, одна из которых принадлежит службе такси.

В результате столкновения один из автомобилей перевернулся. К счастью, никто из водителей не пострадал.

Примечательно, что таксист находился в момент аварии на работе, но пассажира у него тогда не было. По его словам, он ехал, не нарушая ПДД, сообщает publika.md. Второй водитель утверждает, что таксист не уступил ему дорогу.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии. Водитель, который окажется виновным в ДТП, будет оштрафован на 1 500 леев с начислением 6 штрафных пунктов.


 
Количество просмотров:
79
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.