Время бухих: Молдову погубит не коррупция, а обилие выходных и праздников

За рубежом наши люди работают от зари до зари, а на Родине воюют за каждую возможность побездельничать. Почти месяц Молдова была парализована. Половина страны разъезжало по заграницам, половина разговлялась. Иногда они менялись. Все, кто хотел решать какие-либо дела по бизнесу или по политике, сталкивались с одной и той же проблемой:

- Давай уже после Пасхи!

- Давай после Поминального!

- Нет, не раньше майских!

Народ нынче отгулял много и с удовольствием. Много пил и ел – по словам бомжа Василикэ, обитающего в районе наших мусорных контейнеров, никогда еще граждане не выбрасывали столько вполне еще себе съедобных деликатесов и недопитого алкоголя.

- Да я «донышками» литруху «телебимчика» собрал! – хвастался он мне на досуге.

Граждане, хорошенько выпив и закусив, активно бились в ДТП и резали друг друга по «бытовухе».

- Ерунда, еще столько выходных – заживет! – успокаивал жену сосед Виталий, зарядивший ей в глаз на фоне споров по ситуации с президентскими выборами в соседней Украине.

Действительно, куда было торопиться, если на разграбление страны и собственных запасов спиртного нам дали практически месяц? Больше всего эта ситуация поражает, конечно. Иностранцев.

- Как вы можете себе позволить столько отдыхать, если так бедно живете? – спрашивают они, и мы не знаем, что им на это ответить.

Что ответить американцам с их передовой в мире экономикой, если мы знаем, что праздников-выходных у них – всего ничего? Что ответить европейцам, которые впрягаются в работу уже на второй день Нового года? А россиянам, что скажете, которые на второй день Пасхи и Поминального дня сидят в офисах?

Прошу отобедать чем Бог послал."Прошу отобедать, чем Бог послал!" В этот день Бог послал ... на обед: бутылку зубровки, домашние грибки, черной, зернистой икорки, фаршмак из селедки, украинский борщ, курицу с рисом, фрукты и т.д. и. т.п.

А вот кто-то подсказывает, что народ будет отрабатывать эти выходные по субботам до конца мая. Сказать вам, что такое рабочая суббота в государственном учреждении? Это полдня праздного шатания по кабинетам, а потом – ближе к обеду - всенепременно накрытый стол:

- Прошу отобедать чем Бог послал, вот водочка, вот икорка! – шепчет ласковый голос офис-менеджера…

Мы вот жалуемся: коррупция заела, зарплаты маленькие, жизнь в целом не удалась. Но дело не в этом по большому счету. Дело в запотевшем графинчике, соленом огурчике и месячном безделье.

Что не так? Готов поспорить.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ