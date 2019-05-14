Изнасилованная и выброшенная с 7 этажа 16-летняя девушка скончалась

16-летняя девушка, изнасилованная и выброшенная с 7 этажа жилого дома, скончалась накануне в Больнице скорой медицинской помощи.

Информацию подтвердил пресс-секретарь больницы Кристина Горя, а также пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мария Виеру, передает Unimedia.

Напомним, что шокирующее преступление произошло в ночь с 4 на 5 мая. Шестеро индивидов, вдоволь наевшись шашлыка, возжелали плотских утех и решили обратиться к девицам лёгкого поведения. Зайдя на соответствующий сайт, они заказали себе двух девушек, предоставляющих сексуальные услуги за деньги.

Олег Онискив, Николай Гречинев, Игорь Махомедов (все - в возрасте 23 лет), а также Александр Голков и Дмитрий Бугаеску (обоим по 26лет) и Дмитрий Кожухаров (30 лет) отправились на квартиру, где проживали девушки - она расположена по улице Анестиаде в центре столицы. Примерно к 23 часам вечера ошалевшие от доступности женских тел индивиды удовлетворили свою похоть, при этом оказалось, что младшей из девушек всего лишь 16 лет.

Решив, что она может обратиться в полицию с заявлением об изнасиловании, "клиенты" не нашли ничего лучшего, как сбросить девчушку с балкона седьмого этажа. Она изначально получила перелом позвоночника и другие травмы, в том числе и сильный ушиб лёгких.

Другая девушка, 21 года от роду, успела убежать и сообщить о произошедшем в полицию. Стражи правопорядка успели задержать четверых насильников - Онискива, Гречинева, Махомедова и Голкова, которые арестованы на 72 часа. Бугаеску и Кожухаров успели скрыться.

Из этих двоих особый интерес вызывает личность последнего, 30-летнего Кожухарова - как оказалось, речь идёт о бойце ММА, который в феврале 2017-го года уже нарушал закон. Тогда вместе с группой друзей он решил ограбить магазин автозапчастей "Motus Auto MG" в Ставченах (откуда, собственно, он сам родом), но попытка оказалась неудачной - вооружённый хозяин магазина открыл стрельбу, в результате чего один из нападавших скончался. Также данный индивид задерживался в 2009-м году после погромов, имевших место 7-го апреля.

Также известно, что один из насильников совершил преступление, находясь под домашним арестом за ограбление, имевшее место два месяца назад.