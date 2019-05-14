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Семья
В Кишиневе под эгидой Игоря Додона пройдет Фестиваль семьи
14.05.2019

В рамках Года семьи, объявленного президентом Игорем Додоном, в Кишиневе пройдет Фестиваль семьи. Грандиозное мероприятие пройдет 19 мая 2019 года на Площади Великого Национального Собрания.

Дети получат вкусное бесплатное мороженое, родители тоже не останутся без подарков.  По замыслу организаторов, тут будут проводиться семейные конкурсы и состязания, различные увеселительные акции, мероприятие закончится концертом.

Фестиваль начнется в 10:00 и продлится до 17:00.


 
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