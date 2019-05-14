Дмитрий Чубашенко покидает пост вице-председателя "Нашей партии", но остается членом партии. Как передает агентство "ИНФОТАГ", он сообщил об этом в эфире одного из телеканалов.

Чубашенко объяснил причины отставки "неудачей политического формирования на выборах в парламент РМ в феврале 2019 г.". Он возложил и на себя ответственность за то, что НП не удалось пройти в парламент, а также никому из кандидатов партии по одномандатным округам не удалось одержать победу.

"Спустя два месяца после выборов лидер НП Ренато Усатый, который почти три года находится за границей, поскольку против него в Молдове есть ряд уголовных дед, дал объяснение случившемуся", - сообщил Чубашенко.

Он процитировал слова председателя о том, что "многие граждане видели в НП именно Усатого".

"Усатый попытался передать часть полномочий и ответственность другим активистам. Но попытка найти новых национальных лидеров не удалась. К Усатому подходили люди на избирательном участке во Франкфурте и говорили, что "Если бы вы были дома, то мы голосовали бы за Вас!", - пояснил он.

Чубашенко согласен с главой НП и считает, что "пока Усатый не вернется в Молдову, рейтинги НП не будут повышаться, а другие лидеры в формировании не смогут заменить его в роли первого лица".

Чубашенко был кандидатом на пост президента от НП на выборах в 2016 г., набрав 6 процентов голосов и заняв третье место среди кандидатов. Он баллотировался в феврале 2019 г. по одномандатному округу в„–28 в Кишиневе. НП на выборах в парламент набрала 2,95% голосов избирателей, заняв только шестое место среди партий.