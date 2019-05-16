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Политика
Игорь Додон провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским
15.05.2019

Президент Республики Молдова провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Об этом Игорь Додон сообщил на своей официальной странице в соцсетях.

В процессе разговора состоялся обмен мнениями о социально-политической жизни в обоих государствах и в регионе. Игорь Додон и Владимир Зеленский договорились провести двустороннюю встречу и продолжить сотрудничество между Молдовой и Украиной в будущем.

О точной дате предполагаемой встречи пока не сообщается.


 
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