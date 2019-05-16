Власти Гагаузии отреагировали на массовый падеж пчел на юге Молдовы (Видео)

Власти Гагаузии отреагировали на массовый падеж пчел в селах Чадыл-Лунгского района. На данный момент зафиксированы потери в пчелосемьях на 50 частных пасеках в селах Томай, Баурчи и Гайдары. Пчеловоды информируют, что потери составляют от 20% до 70%, о чем «Блокнот Молдовы» уже писал.

На данный момент создана специальная комиссия, которая будет расследовать причину гибели насекомых. Она уже работает на месте, расследуя предполагаемые причины массового падежа.

По предварительным заключениям, причиной гибели пчел стало отравление инсектицидами, которыми были опрысканы соседствующие с селами поля рапса. Прошедшие дожди могли смыть следы опрыскивания или уже погибших на самом поле пчел, но это не помешает комиссии установить первопричину.

Сотрудники ANSA прошлись по дворам пчеловодов, и уже пришли к выводу, что причиной гибели в пчелосемьях не мог быть мор, болезнь не могла распространиться с такой скоростью по всем пасекам в трех деревнях одновременно.

- Поступило очень много жалоб о том, что есть очень большой падеж в селах Гайдары, Томай и Баурчи. Посмотрели в ульях внутри подмора нет, но есть очень много, большой подмор на улице. Берем подмор на обследование, посмотрим, какая ситуация на других пасеках. Вот это все возьмем и отправим в Кишинев, в лабораторию. Мы были на поле с рапсом, там есть лет пчел, внутри нет павших пчел. Был большой дождь и может быть, что там оно все смылось. Будем брать пробы, чтобы узнать, каким именно препаратом было опрыскано, срок ожидания препарата, - сообщил ветеринарный инспектор отдела ANSA Чадыр-Лунгского района Константин Самси.

На данный момент ущерб оценить невозможно, так как пчелы продолжают гибнуть, а пчеловоды бессильно разводят руками, не зная, как остановить эту напасть, передает GagauzInfo со ссылкой на НТВ-Молдова.