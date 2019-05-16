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Здоровье
Бесплатные глюкометры с тестами получили диабетики
15.05.2019

Диабетики Молдовы получили 36 000 бесплатных глюкометров с тестами за последний месяц. Проект инициирован Национальной компанией медицинского страхования в сотрудничестве с министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

Планируется, что до конца июня необходимые устройства для замера уровня сахара в крови получат 100 000 диабетиков по всей республике, передает enews.

На данный момент глюкометры доставляются на дом нуждающимся посредством «Poșta Moldovei». В случае, если кто-то не получил свое устройство, он может связаться с представителями проекта по номеру телефона 0 800 99999, в бесплатном режиме для стационарных и мобильных телефонов.

- К настоящему моменту комплекты устройств доставлялись в 22 района, а именно: Какул, Леова, Кантемир, Комрат, Чимишлия, Штефан Водэ, Каушаны, Вулканешты, Чадыр-Лунга, Тараклия, Унгены, Теленешты, Калараш, Фалешты, Ниспорены, Бельцы, Сынжерей, Сороки, Дрокия и Басарабяска, - сообщают официальные представители проекта.


 
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