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Экономика
Помогли фермерам – спасли Молдову: Местные яблоки закончились – теперь мы их …импортируем из Польши
15.05.2019

Стенания фермеров о том, что фрукты некуда девать, оказались преувеличенно тоскливыми. Запасы качественного яблока в Молдове практически исчерпаны на фоне их интенсивного экспорта в Россию, поэтому для обеспечения потребностей внутреннего рынка начался импорт плодов из Польши и Украины.

Как сообщает "ИНФОТАГ" со ссылкой на портал EastFruit, запасы яблок прошлогоднего урожая в холодильниках республики на начало мая не превышали 10 тыс. т, причем, основная часть их - невысокого качества. В течение ближайшего месяца запасы будут распроданы или утилизированы.

В прошлом году Молдова импортировала более 300 т свежих яблок из Польши для покрытия летнего дефицита. В этом году ожидается, что импорт существенно превысит данный объём, а среди поставщиков будет также Украина. В настоящее время средняя оптовая цена на качественное яблоко на рынке Молдове в 2-3 раза превышает оптовую цену на яблоко в Польше и Украине, где запасы в хранилищах оцениваются в 500 тыс. т и 85 тыс. т, соответственно.

Специалисты отмечают, что часть импортируемого яблока будет использована не только для внутреннего рынка Молдовы, но и для реэкспорта в Россию.

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
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