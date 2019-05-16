Киркоров признался Собчак в болезни

Героем нового выпуска «Осторожно, Собчак!» стал российский певец Филипп Киркоров. Он показал Ксении Собчак свою гардеробную, признавшись, что давно страдает шопоголизмом:

— Я шопоголик. Началось это давно, не знаю, как это исправить, можно уговаривать себя, что это профессия, ты не можешь появиться в одном и том же два раза, — заявил он, стоя перед дверью в гардеробную. Киркоров признался, что не хватит и десяти жизней, чтобы использовать всю одежду, даже если по пять раз в день переодеваться.

Сама Собчак призналась, что ее жизнь разделилась на до и после посещения гардеробной Киркорова, в которую он не пускал ни одного журналиста:

— До этого я считала себя шопоголиком и человеком, у которого дома огромная 50-метровая гардеробная. Теперь, первой из журналистов побывав в гардеробной Короля, я знаю, что я просто жалкий и дешевый нищеброд, — пошутила Собчак на своей странице в Instagram.

Шопоголизм (ониомания) — признанная психологами болезнь, проявляющаяся в непреодолимом желании совершать покупки ради самого процесса покупки.