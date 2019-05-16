Иоланта Мура: Бизнес-среда для всех

Ну, все решено! По средам буду писать, какова она бизнес-среда! Писать буду для всех, так как глубоко уверена, что нет деления бизнеса на женский и мужской!

Наверное, самый часто задаваемый мне вопрос это: «Каково оно быть женщиной в бизнесе? и вообще «Когда уже мы будем наравне с мужчинами?».

Поэтому давайте первую статью я посвящу бизнес среде с уклоном для женщин, а затем, уж извините, всё у нас будет унисекс.

За малым исключением, все мы понимаем, что мир изменился и живём мы не в обществе, в котором жили наши мамы и тем более бабушки и прабабушки. Я не говорю тут только о карьерном росте, мы с вами выросли во времена, где у нас есть основные гражданские права (хотя, к сожалению, не у всех женщин в мире они есть).

Тем не менее, во времена эмансипации, равенства возможностей и шансов, женщинам не удаётся достичь руководящих позиций в любой профессии, и уж точно, где угодно на земле. Ох, опять эта пресловутая статистика: среди глав государств — всего 17 женщин. Среди всех членов парламента в мире женщин всего 24%. В корпоративном мире женщин, занимающих высокие посты: руководителей высшего звена, членов совета директоров — 22%. И даже в некоммерческих организациях, сфере, которую мы считаем женской, женщин-руководителей всего 20%. $

Всем ясно, женщинам приходится делать трудный выбор между карьерным ростом и семьёй. Исследование, проведённое в США, показало, что среди старших менеджеров, состоящих в браке, дети есть у 2/3 женатых мужчин и всего у 1/3 замужних женщин. Хотя, прогресс налицо в сравнении с пост военным периодом, когда, выходя замуж, женщины должны были увольняться. В качестве примера: Госдепартамент США отменил запрет на замужество женщин- дипломатов лишь в 1972 году.

Исследование последних двух лет, проведённое среди выпускников колледжа, показало, что 57% мужчин, начинающих работать, обсуждают условия своей первой зарплаты и только 7% женщин делают это. И самое главное: мужчины приписывают свой успех себе, а женщины — другим внешним факторам. Если спросить мужчин, почему у них получилось выполнить работу, они скажут: «Я прекрасный работник. Почему вы спрашиваете об этом?» Если спросить женщин, почему у них получилось выполнить работу, они скажут, что им помогли, что им повезло, что они усердно трудились, и т.д, т.п. Но это еще не всё….

Как-то, после написания статьи «Fetele perfectele versus băieți curajoși», слушала лекцию Пола Грахама (Paul Graham), основателя Y Combinator, в Стэндфордском Университете, где он, говоря о стартапах, заметил, что женщинам гораздо сложнее находить финансирование для своих компаний чем мужчинам. Так, значит и тут – не все ладно, подумала я.

И правда, возьмём США-страну стартапов и Силиконовой долины: 38% компаний здесь основаны женщинами, и только 2% этих компаний получают венчурное финансирование. Почему? Опять гендерное неравенство?

На этот вопрос ответило исследование Columbia Business School, взявшее за основу теорию регуляторного фокуса (Regulatory Focus Theory) профессора Columbia University, Tory Higgins. Как оказалось, на встречах с инвесторами, мужчинам и женщинам стартаперам задают разные вопросы, и ,соответственно, они по-разному отвечают.

Исследование показало, что нет разницы в том, как мужчины и женщины представляют свои компании, как-никак одинаковое образование, теория бизнеса знакома, все используют плюс-минус одинаковую терминологию. А вот анализ вопросов инвесторов показал, что 67% вопросов, заданных мужчинам, являются вопросами-стимуляторами (promotion questions), а 66 %, заданных женщинам, являются предупредительными вопросами (prevention questions). Что за вопросы такие? А вот сравните:

– стимулятор: «Как много новых клиентов вы планируете заполучить в этом году?»

– предупредитель: «Как вы планируете удержать имеющихся клиентов?»

Чувствуете разницу? Стимулятор сфокусирован на выгоде, достижениях и развитии, с акцентом на надежду, в то время как предупредитель – на возможных потерях, ответственности, безопасности, с акцентом на защиту.

Скажу более, мужчины, вам крупно повезло и не только потому, что вам задают классные, позитивные вопросы, а еще и потому, что задают их вам как мужчины, так и женщины инвесторы. Как оказалось, нет в этой области женской солидарности, то есть, женщины-инвесторы, задают женщинам-стартаперам те же пресловутые вопросы о том, что может пойти не так с вашим бизнесом. Да уж, так и депресcняк может начаться, скажете вы.

Может, отвечу я, но все зависит от нас! Фишка в том, чтоб набраться храбрости и отвечать на предупредительные вопросы ответами-стимуляторами, поменять фокус, как говорится. И ваши шансы получить финансирование вырастают прямо на глазах.

– Как вы собираетесь защитить вашу долю рынка? Вопрос явно предупредительный! Меняйте фокус: «Мы игроки на крупном и быстро растущем рынке, где планируем занять большую долю, используя уникальные активы нашего стартапа». Попробуйте эту технику, работает, проверено Columbia University.

Из всего этого, напрашиваются очевидные выводы:

В бизнесе, как и в жизни. существует гендерная дискриминация, заложенная где-то на подсознательном уровне.

Выходить из стереотипов должны все, и те, кто от них страдает и те, кто эти страдания причиняют, только так можно разорвать замкнутый круг.

Инвестор вы, или директор компании, менеджер или начальник отдела кадров, перестаньте задавать женщинам «женские вопросы», а мужчинам – «мужские», это дискриминация. Профессионализм не имеет пола.

Женщины, ищите ли вы финансирование вашего проекта, работу или хотите повышения, не идите на поводу задаваемых вопросов. Распознайте фокус, и, если он не ваш — поменяйте его, подчеркнув ваши достоинства, профессионализм и квалификацию.

Мужчины, и вас это тоже касается. Теория регуляторного фокуса (RFT) профессора Higgins идет далеко за пределы бизнеса, гендерного неравенства и, тем более, стартапа. Это теория человеческого восприятия в процессе принятия решения, очень полезная по- моему мнению в бизнесе.

О Теории регуляторного фокуса я напишу как-нибудь в другой раз, хотя если нечего почитать на ночь, и ваш английский хорош, ловите ссылку на его исследование! Здоровой вам бизнес среды.

Иоланта МУРА