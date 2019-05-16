Мужчина завел тарантула ради отпугивания тещи

Пользователь Reddit рассказал, как отвадил тещу от ежедневных визитов к себе домой. Он признался, что завел паука, в сообществе AmItheAsshole («А не сволочь ли я?»). Мужчина объяснил, что уже много лет женат на китаянке. По его словам, родители женщины очень консервативны и не понимают, что такое приватность, а супруга никак не может установить границы в отношениях с ними.

«Если с тестем можно договориться, то теща просто сумасшедшая», — описал их пользователь. Он посетовал, что мать его жены приходит каждый день без приглашения и постоянно ворчит.

Несколько месяцев назад мужчина узнал, что теща панически боится пауков. Тогда он додумался завести домашнего тарантула, чтобы женщина больше не приходила, однако не раскрыл супруге свои мотивы. Как только питомец появился у них дома, в гости стал приходить только тесть.

Пользователь спросил, можно ли считать его поступок плохим, учитывая, что он не раскрыл всей правды жене. «Она не реагировала на мое беспокойство о личных границах годами, так что у меня не было выбора. К тому же, тарантул — отличный питомец», — подытожил мужчина.

Комментаторы предположили, что супруга мужчины все поняла и сама рада, что ей удалось избавиться от чрезмерной опеки матери и избежать ссоры с ней.