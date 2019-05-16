Президент Молдовы Додон: «Никаких переговоров с Демпартией не будет – либо «АКУМ», либо идем на досрочные!»

Об этом глава государства заявил в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”.

Фракция Партии социалистов не может пойти и не пойдет на переговоры с ДПМ, потому что есть четкое и ясное решении Республиканского совета ПСРМ о том, что формирование либо создает коалицию с “АКУМ, либо идет на досрочные парламентские выборы.

Об этом глава государства заявил в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”, подчеркнув, что никакой другой возможный вариант развития событий социалистами даже не рассматривался.

– Не могут социалисты садиться с демократами и начинать переговоры. Если будет такое предложение – должен собраться Республиканский совет и спросить мнение людей из районов. Но я не верю, что такое возможно. Поэтому не будет никаких переговоров – ни закулисных, ни формальных, ни официальных -, так как есть четкое решение руководящего органа Партии социалистов: либо блок "АКУМ", либо никто.

Президент говорит о 90 процентах вероятности досрочных выборов в парламент.

То есть, или коалиция с “АКУМ”, или досрочные парламентские выборы, их вероятность составляет сегодня 90 процентов. Другой, третий вариант мы даже не рассматривали, – подытожил Додон.

По его словам, "если прошедшие в парламент партии не договорятся о формировании правящего большинства и правительства, я обращусь в Конституционный суд с запросом о правомочности роспуска парламента".

ПАВЕЛ МУНТЯН