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Политика
Реакция президента Додона на решение КС. Он говорит о роспуске парламента и досрочных выборах
16.05.2019

После того, как Конституционный суд постановил, что президент не может выдвинуть кандидатуру на должность премьер-министра в условиях отсутствия функционального парламента, глава государства Игорь Додон выступил с реакцией.

Как сообщает портал ТРИБУНА, президент считает, что преодолеть кризис в Молдове можно только избрав руководство парламента.

«Единственным способом преодоления политического кризиса остается избрание руководства парламента. Если этого не произойдет в ближайшие 3-4 недели, необходимо будет распустить парламент и назначить досрочные парламентские выборы, которые, скорее всего, состоятся осенью», – заявил Игорь Додон для TASS.ru.

Андриана Кептине


 
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