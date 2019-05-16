16 Мая 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Эксперт о ситуации в сфере финансовой автономии местных властей: «Все очень плохо»
16.05.2019

Эксперт Конгресса местных властей Молдовы Виорел Гырбу утверждает, что в Республике Молдова, в сфере финансовой автономии местных властей, все очень плохо. Об этом эксперт заявил в интервью для calm.md, ссылаясь на исследование «Показатели налоговой децентрализации в Юго-Восточной Европе в 2006-2017 гг.», проведенное организацией, объединяющей представителей местных властей из ряда стран Центральной и Восточной Европы (NALAS).

Как сообщает портал ТРИБУНА, Виорел Гырбу отметил, что «в сфере публичных финансов Молдова не прогрессировала».

«Напомню, что до 2018 года у Республики Молдова была Стратегия по децентрализации власти. Несколько компонентов стратегии были реализованы, но финансовой децентрализации власти так и не произошло. В 2013 году государственные власти утвердили поправки в Закон о местных финансах, но, как оказалось, эти поправки дали только отрицательный эффект, а в итоге местные власти находятся в положении, которое еще хуже, чем в 2011 году», – уточнил эксперт.

Андриана Кептине


 
Количество просмотров:
187
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.