Эксперт о ситуации в сфере финансовой автономии местных властей: «Все очень плохо»

Эксперт Конгресса местных властей Молдовы Виорел Гырбу утверждает, что в Республике Молдова, в сфере финансовой автономии местных властей, все очень плохо. Об этом эксперт заявил в интервью для calm.md, ссылаясь на исследование «Показатели налоговой децентрализации в Юго-Восточной Европе в 2006-2017 гг.», проведенное организацией, объединяющей представителей местных властей из ряда стран Центральной и Восточной Европы (NALAS).

Как сообщает портал ТРИБУНА, Виорел Гырбу отметил, что «в сфере публичных финансов Молдова не прогрессировала».

«Напомню, что до 2018 года у Республики Молдова была Стратегия по децентрализации власти. Несколько компонентов стратегии были реализованы, но финансовой децентрализации власти так и не произошло. В 2013 году государственные власти утвердили поправки в Закон о местных финансах, но, как оказалось, эти поправки дали только отрицательный эффект, а в итоге местные власти находятся в положении, которое еще хуже, чем в 2011 году», – уточнил эксперт.

Андриана Кептине