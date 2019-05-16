Около 60% зарегистрированных смертей в Молдове происходит из-за сердечных приступов

В Республике Молдова более половины зарегистрированных смертей, почти 60%, происходят из-за сердечных заболеваний. Таковы данные Национального бюро статистики. В прошлом году в Молдове скончались 37200 человек, что на 432 человека больше, чем в 2017 году

Злокачественные опухоли стали причиной 16,5% смертей, а заболевания пищеварительной системы – более 9%. Около 6% смертей были вызваны дорожно-транспортными происшествиями, отравлениями или травмами, передаёт IPN.

С географической точки зрения смертность от заболеваний кровеносного аппарата доминировала на севере страны.

Смертность от злокачественных опухолей преобладала в муниципии Кишинёв и АТО Гагаузия. Заболевания пищеварительной системы послужили причиной наибольшего количества смертей в центре страны, а заболевания дыхательной системы – в южной части страны.