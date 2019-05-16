Илан Шор про Андрея Нэстасе: Он променял Цопу на Европу

Председатель Партии "Шор" выступил с нападками на лидера ППДП Андрея Нэстасе. На своей странице в фейсбуке он написал, что Нэстасе "променял Цопу на Европу" и является в каждой дырке затычкой.

"О чем бы ни шла речь, он тут как тут. Он берётся рассуждать обо всем, но обо всем рассуждает одинаково примитивно. Вот и сейчас зачем-то занесло в кишиневские подземные переходы. По его словам, будь он примаром Кишинева, переходы давно были бы реконструированы. На европейские, по его словам, деньги. Примерно так видит себе Нэстасе должность примара - бегать по Европе с протянутой рукой, клянчить и выпрашивать, позоря и свою должность, и избирателей, и страну. Вот так видится Нэстасе Европа - бездонная бочка, из которой можно черпать сколько угодно и на что угодно", пишет Шор.

Илан Шор объявил, что у Нэстасе "психология профессионального попрошайки".

"Для сравнения. В Оргееве мы за три года увеличили бюджет в три раза и строили город, не унижаясь ни перед кем. Мы зависели и зависим исключительно от избирателей. Именно они, граждане Молдовы, и являются нашими хозяевами. А то, что предлагает Нэстасе для страны - узаконенное рабство, а для него самого - возможность безбедно существовать на откатах", - добавил Илан Шор на своей странице в фейсбуке.

Закончил свой монолог председатель Партии "Шор" тем, что назвал Андрея Нэстасе лентяем, болтуном и иждивенцем, который не имеет права попрекать людей дела, работающих на благо страны и народа.