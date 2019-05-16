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Общество
Молдавские водители выйдут на протест против резкого повышения цен на топливо
16.05.2019

Акцию на пятницу, 17 мая в 18.00, анонсировала Ассоциация "Кишинев - город без маршруток".

После новости о том, что в Молдове подняли цены на топливо (первым оператором, кстати, который повысил цены стал Petrom) Ассоциация "Кишинев - город без маршруток" призвала водителей выйти на акцию протеста.

"Ассоциации ГБМ "Orasul Fara Maxi-Taxi" призывает всех автовладельцев и простых граждан, присоединится к акции протеста «Я Против Повышения Цен на Топливо» , которая пройдёт в Пятницу 17.05.2019 с 18.00 до 20.00 на Площади Великого Национального Собрания !

Только вместе , мы сможем остановить этот сговор АНРЕ и импортёров топлива!

Завтра,16 мая, организация подаст все необходимые документы, для легализации мероприятия", - написано на официальной странице ассоциации в Facebook. .

Напомним, что в июне 2018 года водители уже собирались на акцию протеста против повышения цен на топливо. Тогда Участники акции написали петицию правительству и разошлись


 
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