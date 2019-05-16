Отключения воды в столице 16 мая

Потребители, проживающие в домах №№ 80/5A, 84/6, 84/8, 84/9 на столичной улице Албишоара, останутся без водопроводной воды в четверг, 16 мая. Отключения запланированы на период с 09.00 до 16.00, когда будут проводиться плановые работы.

С 09.00 до 18.00 подача воды будет приостановлена на улицах Г. Асаки, 65 и Короленко, 3–5.

"Apă-Canal Chișinău" предупреждает о том, что в четверг, с 09.00 до 13.00, будут проводиться работы по замене вентилей диаметром 50 мм на перекрёстке улиц Ханул Морий и Четатя Албэ. В связи с этим подача воды будет прервана в переулке Ханул Морий и на улицах Четатя Албэ, 45–55 и Пандурилор, 2–62, передаёт IPN.

В период с 09.00 до 17.00 будет производиться подключение недавно проложенного участка водопровода, в связи с чем водоснабжение будет приостановлено на улице Узинелор, 12–14, 27–65.

Кроме того, до 31 мая, ежедневно, с 09.00 до 20.00, будет приостанавливаться подача воды на улице Индепенденцей, 2–16, включая номера с дробью, а также на бульваре Траян, 16–22, включая номера с дробью. В этом же временном интервале воды не будет на улицах Гренобле, 177–199, включая номера с дробью, Ион Водэ Витязул, Винтилэ Хоря, Ион Клошка, Георге Кришан и Димитрие Морузи.

По окончании работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.