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Экономика
Топливо подорожало на один лей
16.05.2019

Несколько АЗС выставили более высокие цены на топливо. Таким образом, бензин подорожал на один лей и десять банов, а дизельное топливо - на 85 банов. Цена на сжиженный газ осталась прежней.

С появлением новых цен, бензин с октановым числом 95 стоит 19,47 леев за литр, тогда как днем назад цена составляла 18,37 леев. Дизельное топливо стоит 17,47 леев, по сравнению с 16,62 леями. Цена на сжиженный газ сохранилась прежней - 10,72 леев.

Согласно новой методологии, утвержденной в марте Национальным агентством по регулированию в энергетике, нефтяники самостоятельно устанавливают розничные цены на основные нефтепродукты и сжиженный газ, не превышая годовой нормы прибыли в 10%.

Глава пресс-службы НАРЭ Галина Сандуца заявила для IPN, что, согласно новой методологии, нефтяники должны представить соответствующие расчеты в течение трех дней после объявления новых цен.


 
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