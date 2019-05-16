Общество На Центральном вокзале автобус задавил женщину Этой ночью, на Центральном вокзале Кишинева, автобус, следующий по маршруту Кишинев Бухарест переехал женщину. В результате полученных травм, жертва скончалась, сообщает Actualitati.md. Инцидент произошел в центре столицы напротив автовокзала около 23:30. Автобус должен был отправиться в Бухарест в 00:00. 47-летний водитель на рейсовом автобусе «Кишинев — Бухарест» хотел выехать с автостоянки и в тот момент наехал на женщину. По словам свидетелей, она спала под автобусом. Личность жертвы пока не установлена.

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