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Общество
На Центральном вокзале автобус задавил женщину
16.05.2019

Этой ночью, на Центральном вокзале Кишинева, автобус, следующий по маршруту Кишинев Бухарест переехал женщину. В результате полученных травм, жертва скончалась, сообщает Actualitati.md.

Инцидент произошел в центре столицы напротив автовокзала около 23:30.

Автобус должен был отправиться в Бухарест в 00:00. 47-летний водитель на рейсовом автобусе «Кишинев — Бухарест» хотел выехать с автостоянки и в тот момент наехал на женщину. По словам свидетелей, она спала под автобусом.

Личность жертвы пока не установлена.


 
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