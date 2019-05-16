Валентина Булига о взаимозависимости системы социального страхования, экономических и демографических факторов

В интервью порталу ТРИБУНА, генеральный директор Национальной кассы социального страхования (НКСС) Валентина Булига отметила взаимосвязь, существующую между системой социального страхования и экономическими и демографическими факторами.

«Функциональность системы социального страхования зависит в первую очередь от экономической ситуации в стране. Чем более развита экономика, и чем больше населения обеспечено работой, тем больше у нас средств в бюджете государственного социального страхования и, соответственно, тем больше возможностей для поддержки пенсионеров, получателей пособий и других социальных выплат», – заявила она.

Валентина Булига отметила, что функциональность системы социального страхования зависит от демографических показателей. «Если доля пожилых людей в общей численности населения возрастает, соответственно, повышается нагрузка на бюджет социального страхования. Если трудоспособное население покидает страну, тогда бюджет снова несет потери, а это снижает наши возможности поддержать бенефициаров социальных выплат. Снижение рождаемости так же является проблемой, потому что в перспективе это увеличит нагрузку на бюджет социального страхования», – сказала она.

По словам чиновницы, это проблемы не только НКСС, но и всего общества. «Это общие проблемы, решить которые можно только в команде. Этим мы и занимаемся и у нас есть конкретные результаты», – заявила генеральный директор НКСС.

На вопрос, что она имела в виду, она уточнила, что в преддверии пасхальных праздников начался новый этап программы «PARE 1 + 1». «Это важная программа, которая помогает нашим соотечественникам из-за рубежа инвестировать в бизнес на родине, создавать рабочие места и способствовать развитию экономики. Мы смотрим на вещи в перспективе, и понимаем, что это благоприятно отразится на бюджете социального страхования, и соответственно на нашей способности увеличивать поддержку получателей социальных выплат», – заявила Валентина Булига.

Глава НКСС также привела в пример программу «Первый дом», точнее недавно стартовавшую программу «Первый дом-4». «Пользуясь поддержкой в рамках этой программы для приобретения собственного жилья, люди передумывают уезжать за рубеж. Оставаясь дома они становятся нашими косвенными партнерами в решении проблем социального характера», – добавила она.

«Доказательством того, что в нашей системе необходим комплексный подход, является повышение пенсий, а также социальная помощь, которая предоставляется периодически – к зимним праздникам, к пасхе и др. Экономика развивается, и соответственно, у нас появляются возможности для увеличения социальных выплат. Эти примеры доказывают, что мы на верном пути, и должны продолжать работать в этом направлении», – подчеркнула она.

Кристина Пендя