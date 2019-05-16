Живущая в Норвегии молдаванка разочаровалась в разрушенном Кишиневе

Уроженка Кишинева Рузанна Джайсанбаева уже много лет как проживает за границей, в Норвегии и некоторое время назад приехала домой в гости.

Женщина очень долгое время не бывала на родине и была удивлена увиденным. К сожалению, неприятно удивлена.

- Ожидала увидеть все то, что было лет 10 назад, все те же красоты, но немного в шоке от увиденного. Разрушенные памятники, раздолбанные дороги, что невозможно ездить, - рассказывает Рузанна.

Она также отметила ужасное состояние подземных переходов в Кишиневе, в частности тот, что находится у гостиницы Кишинев, но по запаху больше напоминает общественный туалет, а состояние ступенек наталкивает на мысли о случайных переломах.

- У гостиницы Националь маленькие дети стоят и клей нюхают. Я вообще в шоке от такого. Даже не знаю, что сказать. Раньше все было совсем по-другому. Раньше все было очень красиво, а сейчас не тянет даже домой ехать, - заключила Рузанна.