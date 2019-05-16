В Молдове появятся две новые линии по калибровке черешни

В июне 2019 года в Молдове заработают две новые линии по калибровке черешни.

Одна линия будет установлена в фермерском хозяйстве Farm Prod в районе Штефан-Водэ, вторая в Шолданештском районе в кооперативе «Fresh Time».

Линии механической калибровки черешни будут способны обрабатывать по 2 тонны продукции в час каждая.

Такого уровня оборудование появится в нашей республике впервые, так как по сегодняшний день такого процесса в обработке готовой продукции не проводилось вовсе. Экспортные партии, отправленные за пределы Республики Молдова, калибровались вручную.

На данные момент кооператив Farm Prod владеет 12 гектарами садов черешни, а компания Fresh Time – 30 гектарами. Руководство предприятий готово рассматривать предложения по калибровке «чужой» продукции, если появится в этом необходимость.

Сами хозяйства ориентированы на экспорт своих ягод, но также готовы поставлять высококачественную продукцию и на внутренний рынок страны, если будет спроc.